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Лжеминёры добрались до севера Бурятии

Лжеминёры добрались до севера Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Неизвестные «заминировали» здания администрации, больницы, торговых центров

Под волну «минирования» попал 19 июля город Северобайкальск.

Письмо с информацией о якобы заминированных зданиях ночью пришло на электронную почту администрации города.

Информация касалась здания администрации Северобайкальска, больницы РЖД, торговых центров «Бытовой центр», «Вист Сити», магазина «Берег Байкала», магазина «Дружок».

- На место выехали оперативные службы. Объекты были проверены. Взрывных устройств не обнаружено, - сообщает «Северобайкальск-инфо».

Ранее множество ложных сообщений о минировании поступали в Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Daily», в последний раз это произошло 11 июля, когда сообщения о «заложенных взрывных устройствах» получили Верховный суд, а также районные суды Железнодорожного и Советского районов.

До этого не раз «минировали» школы. «Лидером» по числу таких сообщения стала школа №49, которая за неделю получила пять таких анонимок и в итоге временно ушла на дистанционный режим работы.

Кроме того, неизвестные угрожали аэропорту «Байкал», железнодорожному вокзалу, торговым центрам и пр. В мае сообщение получила также Гусиноозёрская ГРЭС.

Абсолютно все сообщения оказались ложными. 
угроза взрыва

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