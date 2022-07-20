Лжеминёры добрались до севера Бурятии

Неизвестные «заминировали» здания администрации, больницы, торговых центров
Под волну «минирования» попал 19 июля город Северобайкальск.
Письмо с информацией о якобы заминированных зданиях ночью пришло на электронную почту администрации города.
Информация касалась здания администрации Северобайкальска, больницы РЖД, торговых центров «Бытовой центр», «Вист Сити», магазина «Берег Байкала», магазина «Дружок».
- На место выехали оперативные службы. Объекты были проверены. Взрывных устройств не обнаружено, - сообщает «Северобайкальск-инфо».
Ранее множество ложных сообщений о минировании поступали в Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Daily», в последний раз это произошло 11 июля, когда сообщения о «заложенных взрывных устройствах» получили Верховный суд, а также районные суды Железнодорожного и Советского районов.
До этого не раз «минировали» школы. «Лидером» по числу таких сообщения стала школа №49, которая за неделю получила пять таких анонимок и в итоге временно ушла на дистанционный режим работы.
Кроме того, неизвестные угрожали аэропорту «Байкал», железнодорожному вокзалу, торговым центрам и пр. В мае сообщение получила также Гусиноозёрская ГРЭС.
Абсолютно все сообщения оказались ложными.
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