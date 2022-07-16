Вахтовик из Бурятии с ножом напал на посетителя хабаровского аэропорта

Транспортными полицейскими в аэропорту Хабаровска задержан жителя Бурятии, ударивший посетителя ножом, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.Следователями установлено, что 39-летний житель Бурятии возвращался с вахты домой. Находясь в Хабаровском аэропорту, мужчина засиделся в кафе, распивая горячительные напитки, и не заметил, как опоздал на свой рейс. В расстроенных чувствах он обратился к неизвестному ему человеку с извечным вопросом: «Дай закурить!», но получил отказ.Завязавшийся конфликт закончился ударом перочинным ножиком в спину. Пострадавший получил поверхностную рану.В отношении вахтовика возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Расследование уголовного дела продолжается.