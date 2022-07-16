Расследуется уголовное дело
Транспортными полицейскими в аэропорту Хабаровска задержан жителя Бурятии, ударивший посетителя ножом, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.
Следователями установлено, что 39-летний житель Бурятии возвращался с вахты домой. Находясь в Хабаровском аэропорту, мужчина засиделся в кафе, распивая горячительные напитки, и не заметил, как опоздал на свой рейс. В расстроенных чувствах он обратился к неизвестному ему человеку с извечным вопросом: «Дай закурить!», но получил отказ.
Завязавшийся конфликт закончился ударом перочинным ножиком в спину. Пострадавший получил поверхностную рану.
В отношении вахтовика возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Расследование уголовного дела продолжается.
Вахтовик из Бурятии с ножом напал на посетителя хабаровского аэропорта
Происшествия, Фото:
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