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Вахтовик из Бурятии с ножом напал на посетителя хабаровского аэропорта

Вахтовик из Бурятии с ножом напал на посетителя хабаровского аэропорта
Происшествия,  Фото:УТ МВД России по ДФО
Расследуется уголовное дело

Транспортными полицейскими в аэропорту Хабаровска задержан жителя Бурятии, ударивший посетителя ножом, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

Следователями установлено, что 39-летний житель Бурятии возвращался с вахты домой. Находясь в Хабаровском аэропорту, мужчина засиделся в кафе, распивая горячительные напитки, и не заметил, как опоздал на свой рейс. В расстроенных чувствах он обратился к неизвестному ему человеку с извечным вопросом: «Дай закурить!», но получил отказ.



Завязавшийся конфликт закончился ударом перочинным ножиком в спину. Пострадавший получил поверхностную рану.

В отношении вахтовика возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Расследование уголовного дела продолжается.  
Хабаровск

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