 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 июля

05 июля

Популярное

В Бурятии будут судить женщину, расправившуюся с сожителем

В Бурятии будут судить женщину, расправившуюся с сожителем
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина не раз признавалась односельчанам, что хочет совершить убийство

В Прибайкальском районе Бурятии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летней жительницы села Турка, убившей своего сожителя.

Как сообщал «Байкал-Daily», расправа произошла 16 мая 2022 года. По данным следствия, сожители в последнее время злоупотребляли спиртными напитками, часто ссорились и даже дрались. Женщина нередко в разговоре с односельчанами признавалась, что хочет убить сожителя.

- На протяжении трёх дней до происшествия они распивали алкогольные напитки. Вечером 16 мая в ходе очередного возникшего на фоне опьянения конфликта, переросшего в потасовку, обвиняемая схватила нож и нанесла им два удара в грудь мужчины. От полученных повреждений 33-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Спустя некоторое время женщина, побежала к соседке и попросила вызвать скорую медицинскую помощь. После этого она вернулась домой, где продолжила употреблять спиртное. До приезда следственно-оперативной группы скрыться не пыталась, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Задержание авиадебошира из Бурятии сняли на видео
Задержание авиадебошира из Бурятии сняли на видео
Происшествия, 06.07.2022
Пьяный мужчина мешал работе экипажа
В Бурятии будут судить женщину, расправившуюся с сожителем
В Бурятии будут судить женщину, расправившуюся с сожителем
Происшествия, 06.07.2022
Женщина не раз признавалась односельчанам, что хочет совершить убийство
Житель Иркутской области украл телефон, чтобы подарить его
Житель Иркутской области украл телефон, чтобы подарить его
Происшествия, 06.07.2022
Гаджета лишился спящий пассажир электрички
Жители Бурятии заподозрили загрязнение реки при добыче золота
Жители Бурятии заподозрили загрязнение реки при добыче золота
Происшествия, 06.07.2022
Жители бьют тревогу из-за возможного загрязнения реки золотодобытчиками
В Улан-Удэ один и тот же трамвай дважды попал в ДТП
В Улан-Удэ один и тот же трамвай дважды попал в ДТП
Происшествия, 06.07.2022
На этот раз авария произошла во время буксировки сломанного вагона
Житель Бурятии заявил об угоне грузовика лишь через месяц
Житель Бурятии заявил об угоне грузовика лишь через месяц
Происшествия, 06.07.2022
В дороге пьяный угонщик уступил руль собутыльнику
В Бурятии сгорел нежилой дом
В Бурятии сгорел нежилой дом
Происшествия, 06.07.2022
Виновники пока не найдены
Житель Бурятии отлупил оппонента кочергой
Житель Бурятии отлупил оппонента кочергой
Происшествия, 06.07.2022
Подозреваемого задержали росгвардейцы
Контрабандист золота из Забайкалья сядет на четыре года
Контрабандист золота из Забайкалья сядет на четыре года
Происшествия, 06.07.2022
Мужчины пытался вывезти в КНР золота на 32 млн рублей
В Бурятии трупы выкидывают куда попало
В Бурятии трупы выкидывают куда попало
Происшествия, 06.07.2022
Жители республики продолжают находить трупы животных и их внутренности
В Бурятии в темноте сбили пешехода в чёрной одежде
В Бурятии в темноте сбили пешехода в чёрной одежде
Происшествия, 06.07.2022
Пешеход шёл в тёмной одежде по проезжей части
В Бурятии наказали мужчину, таскавшего жену за волосы
В Бурятии наказали мужчину, таскавшего жену за волосы
Происшествия, 06.07.2022
На судебном заседании мужчина заявил, что раскаивается

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^