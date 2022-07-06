В Бурятии будут судить женщину, расправившуюся с сожителем

Женщина не раз признавалась односельчанам, что хочет совершить убийство
В Прибайкальском районе Бурятии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летней жительницы села Турка, убившей своего сожителя.
Как сообщал «Байкал-Daily», расправа произошла 16 мая 2022 года. По данным следствия, сожители в последнее время злоупотребляли спиртными напитками, часто ссорились и даже дрались. Женщина нередко в разговоре с односельчанами признавалась, что хочет убить сожителя.
- На протяжении трёх дней до происшествия они распивали алкогольные напитки. Вечером 16 мая в ходе очередного возникшего на фоне опьянения конфликта, переросшего в потасовку, обвиняемая схватила нож и нанесла им два удара в грудь мужчины. От полученных повреждений 33-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Спустя некоторое время женщина, побежала к соседке и попросила вызвать скорую медицинскую помощь. После этого она вернулась домой, где продолжила употреблять спиртное. До приезда следственно-оперативной группы скрыться не пыталась, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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Происшествия, Фото:
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