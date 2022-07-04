В Бурятии в ДТП попал автобус с монгольскими туристами





4 июля в Селенгинском районе Бурятии автобус, перевозивший туристов, съехал в кювет. По информации источника «Байкал-Daily», в момент ДТП в салоне ехали и российские, и монгольские туристы.- По предварительным данным, сегодня около 10:45 в Селенгинском районе автобус «Хендэ», следуя со стороны Кяхты в направлении Улан-Удэ, около Гусиноозёрска совершил съезд с дороги, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.По данным Госавтоинспекции, в автобусе ехали 20 человек. На сайте Главного управления МЧС по Бурятии опубликована информации о 28 ехавших в автобусах людях. Информация уточняется.Пятерых человек осматривают медики. У одной пассажирки диагностирован перелом, уточнили в УГИБДД.В свою очередь, в МЧС сообщают, что трое пострадавших доставлены в Гусиноозёрскую центральную районную больницу.Другие пассажиры пересели на попутно следовавший в Улан-Удэ автобус.На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.