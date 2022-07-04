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В Бурятии в ДТП попал автобус с монгольскими туристами

В Бурятии в ДТП попал автобус с монгольскими туристами
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии, ГУ МЧС по Бурятии
В результате аварии есть несколько пострадавших

4 июля в Селенгинском районе Бурятии автобус, перевозивший туристов, съехал в кювет. По информации источника «Байкал-Daily», в момент ДТП в салоне ехали и российские, и монгольские туристы.

- По предварительным данным, сегодня около 10:45 в Селенгинском районе автобус «Хендэ», следуя со стороны Кяхты в направлении Улан-Удэ, около Гусиноозёрска совершил съезд с дороги, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

По данным Госавтоинспекции, в автобусе ехали 20 человек. На сайте Главного управления МЧС по Бурятии опубликована информации о 28 ехавших в автобусах людях. Информация уточняется.


Пятерых человек осматривают медики. У одной пассажирки диагностирован перелом, уточнили в УГИБДД.

В свою очередь, в МЧС сообщают, что трое пострадавших доставлены в Гусиноозёрскую центральную районную больницу.

Другие пассажиры пересели на попутно следовавший в Улан-Удэ автобус.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ДТП туристы

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