В Бурятии в ДТП погиб 8-летний ребёнок

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Опрокинулся микрогрузовик



Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства ДТП в Кяхтинском районе.



По предварительным данным, сегодня днём около 14.30 часов между сёлами Тамир и Кудара Сомон произошло опрокидывание микрогрузовика.



- В результате ДТП погиб восьмилетний мальчик - пассажир транспортного средства. Всё обстоятельства аварии выясняются, подробности будут позже, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

