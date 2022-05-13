Вор украл из подъезда коляску для двойни
19 апреля в полицию Октябрьского района с заявлением о краже детской коляски для двойни обратилась 32-летняя улан-удэнка. Женщина сообщила, что накануне оставила её в подъезде, а на следующий день, собираясь на прогулку с детьми, обнаружила пропажу. Ущерб владелица оценила в 15 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.
Полицейские по горячим следам ворам задержать не смогли.
Однако спустя некоторое время хозяйка увидела объявление о продаже своей коляски на популярном интернет-сервисе.
Полицейские установили продавца. После разговора с мужчиной стало известно, что он обменял коляску на улице у прохожего на бутылку алкоголя и позже выставил на продажу.
Вскоре был задержан подозреваемый в краже ¬ – 42-летний улан-удэнец. Он рассказал, что несколько дней распивал спиртное у товарищей. Когда алкоголь закончился, мужчина увидел стоящую на площадке детскую коляску и решил украсть её, чтобы продать.
Сейчас коляска изъята и возвращена матери.
Вор ранее судим за имущественные преступления. На него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Улан-Удэ украденную коляску нашли по объявлению о продаже
Происшествия, Фото:
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