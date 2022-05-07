В Бурятии деревянный дом рухнул в реку

Строение развалилось при попытке его демонтировать
В посёлке Наушки Кяхтинского района Бурятии после ледохода на Селенге рухнул дом, который буквально висел над рекой. В группе «Кяхта-инфо. 24/7» сообщают, что обрушение произошло при попытке демонтажа для перевозки силами собственников.
- 22 апреля в черте населённого пункта Наушки в результате прохождения ледохода и поднятия уровня воды в реки Селенга, была зафиксирована угроза обрушения берега под одним домом. 5 мая собственники пытались погрузить и перевести дом самостоятельно, но из-за ветхого состояния, дом скатился в реку, - цитируют в группе республиканское агентство ГО и ЧС.
По информации администрации Кяхтинского района, дом являлся нежилым, владельцы проживают в Наушках по другому адресу.
В группе отмечают, что администрацией посёлка Наушки предлагалась помощь в перевозке дома, от чего собственники отказались.
- Ситуация действительно такова, что меры по оперативному берегоукреплению на данном участке с целью защиты дома и дворовых построек предпринять не представлялось возможным. Река вошла в намытое за летний период русло, грунт растаял и берег с ещё большей силой начинает мыть. Сыпать инертными материалами бесполезно, основные работы по устройству тела защитной дамбы производят в зимний период, - сообщает администрация Кяхтинского района.
Здесь отметили, что проведены все превентивные меры по недопущению проживания и нахождения людей в опасной зоне, проведены беседы с правообладателями домов и земельных участков.
В группе сообщают, что собственникам дома для переселения предлагали квартиру в Наушках, либо земельный участок в этом же населённом пункте. Также местные власти уверяют, что предлагали помощь в перевозке дома.
- Собственники отказались от квартиры, но согласились получить новый земельный участок. В декабре 2021 года предложили помощь в перевозке дома, зимой по замёрзшей реке это проще и безопаснее, но получили отказ, - сказала глава сельского поселения «Наушкинское» Елена Семенова.
В Наушках на Селенге планируют строительство дамбы. Работы запланированы на сентябрь 2022 г.- декабрь 2023 г.
- В настоящее время в связи с изменением русла реки Селенга проводится корректировка проектной документации со сроком прохождения технической экспертизы в сентябре 2022 года. В рамках строительства инженерной защиты рассматривается вопрос о выкупе земельных участков в зоне затопления в соответствии и не выше их кадастровой стоимости, - цитируют в группе управление капитального строительства правительства Бурятии.
Протяжённость строения составит – 4,127 км., высота – 4,8 м., общая площадь защиты от затопления - 156 900 м2. Стоимость - более 367 млн.руб.
В Бурятии деревянный дом рухнул в реку
Происшествия, Фото:
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