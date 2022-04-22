Дом повис над Селенгой
В посёлке Наушки Кяхтинского района Бурятии после ледохода на Селенге дом повис над рекой. Совсем скоро он может рухнуть прямо в реку. Фотографии появились в Telegram-канале «Горная Бурятия».
Угрозу обрушения подтвердили в республиканском агентстве ГО и ЧС
- По состоянию на 22 апреля, в посёлке Наушки угрозе обрушения подвержен один дом. По информации администрации Кяхтинского района, дом является нежилым, владельцы проживают в посёлке Наушки по другому адресу, - уточнили в ведомстве.
На расстоянии шести метров от берега находятся ещё шесть домов, три из них нежилые. Сейчас угрозы для этих строений нет.
Ситуация на береговой линии посёлка Наушки обострилась в результате после паводка, который был летом 2021 года. Тогда местные жители вынуждены были передвигаться на лодках, ведь вода некоторым доходила по грудь. Подтоплены были более 50 домов, местных жителей эвакуировали.
В 2022 году запланировано строительство защитной дамбы, которая должна защитить Наушки от «большой воды».
В Бурятии дом скоро может рухнуть в реку
Происшествия, Фото:
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