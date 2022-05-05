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В Бурятии неизвестные сообщили о «минировании» Гусиноозёрской ГРЭС

В Бурятии неизвестные сообщили о «минировании» Гусиноозёрской ГРЭС
Происшествия, 
На ГРЭС выехали сотрудники правоохранительных органов

Сегодня утром поступило анонимное сообщение о том, что якобы заминирована Гусиноозёрская ГРЭС в Селенгинском районе Бурятии.

На место выехали сотрудники правоохранительных органов. Они оцепят территорию и проведут проверку.

- Станция работает в штатном режиме, - сообщается в группе «Селенга-инфо».

Сообщения с угрозами «минирования» в последнее время в Бурятии поступают всё чаще. В конце апреля прошла целая «волна» подобных угроз относительно улан-удэнских школ. Школа №49 в итоге и вовсе уходила на временный дистанционный формат обучения.

Также 13 апреля были зарегистрированы фейковые сообщения о минировании железнодорожного вокзала, аэропорта «Байкал», а также зданий мэрии на площади Советов и администрации Советского района.

8 апреля поступали сообщения об «угрозе взрыва» в Бурятском государственном университете, а также о минировании нескольких автозаправочных комплексов, железнодорожного вокзала и аэропорта «Байкал».

6 апреля анонимки с угрозами касались автовокзала и железнодорожного вокзала.

Абсолютно все сообщения оказались ложными. 




Гусиноозерская ГРЭС угроза взрыва

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