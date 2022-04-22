Школа в Улан-Удэ, которую «минировали» пять раз, ушла на дистант

Директор школы попросила родителей о понимании
Учащиеся школы №49 в Улан-Удэ до середины мая переведены на дистанционный формат обучения. Соответствующее сообщение от имени директора школы Людмилы Поповой родителям разослали классные руководители.
«С целью сохранения здоровья и жизни детей, своевременного освоения учебных программ, учебный процесс с 25 апреля по 10 мая в 1 - 11 классах будет проводиться в режиме электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий согласно расписанию», - говорится в сообщении.
Родителям рекомендовали контролировать режим дня школьника, соблюдать все меры по безопасности, своевременно выполнять домашнее задание, взаимодействовать с классными руководителями и учителями-предметниками.
«Благодарю за понимание!» - заключила Людмила Попова.
Как сообщал «Байкал-Daily», именно эту школу на протяжении недели эвакуируют из-за анонимных сообщений с угрозами о взрывах. В учреждение уже пять раз присылали письма о «минировании». Первое сообщение поступило 14 апреля. Нынешняя учебная неделя, начиная со вторника, ежедневно прерывалась такими же сообщениями. А сегодня школьники первой смены даже не вышли на занятия – сообщение пришло рано утром. В итоге занятия были вновь сорваны.
Каждый раз на место выезжали сотрудники спецслужб. Взрывотехники не обнаруживали опасных предметов.
Отметим, что учебный год близится к завершению. На носу у школьников итоговые контрольные и подготовка к госэкзаменам. Если раньше очному обучению мешала эпидситуация, то сейчас постоянные сообщения о лжеминировании.
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Общество, Фото:
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