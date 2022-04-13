Сообщения о минировании мэрии Улан-Удэ оказались фейком

Взрывотехники Росгвардии завершили осмотр административных зданий
Как сообщал сегодня утром Улан-Удэ подвергся очередной волне «минирования»
. Поступили сообщения о минировании железнодорожного вокзала, аэропорта «Байкал», а также здания мэрии на площади Советов и администрации Советского района.
Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на места. Они организовали оцепление прилегающей территории, а также эвакуацию сотрудников и посетителей.
Во второй половине дня стало известно, что осмотры завершены.
- Взрывотехники ОМОН в ходе осмотров предметов, представляющих угрозу безопасности граждан, не обнаружили. По предварительным данным поступившие сообщения носят фейковый характер. Но в любом случае на подобные сообщения выезжают сотрудники экстренных служб, чтобы проверить информацию, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Взрывотехники Росгвардии завершили осмотр административных зданий
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