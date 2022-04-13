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Сообщения о минировании мэрии Улан-Удэ оказались фейком

Сообщения о минировании мэрии Улан-Удэ оказались фейком
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Взрывотехники Росгвардии завершили осмотр административных зданий

Как сообщал сегодня утром Улан-Удэ подвергся очередной волне «минирования». Поступили сообщения о минировании железнодорожного вокзала, аэропорта «Байкал», а также здания мэрии на площади Советов и администрации Советского района.

Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на места. Они организовали оцепление прилегающей территории, а также эвакуацию сотрудников и посетителей.


Во второй половине дня стало известно, что осмотры завершены.

- Взрывотехники ОМОН в ходе осмотров предметов, представляющих угрозу безопасности граждан, не обнаружили. По предварительным данным поступившие сообщения носят фейковый характер. Но в любом случае на подобные сообщения выезжают сотрудники экстренных служб, чтобы проверить информацию, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

угроза взрыва Росгвардия

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