 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 апреля

26 апреля

Популярное

В Бурятии открыли дорогу, которую подтопила река

В Бурятии открыли дорогу, которую подтопила река
Происшествия,  Фото:минтранс Бурятии
Дорожное полотно пока ещё пересыщено влагой

В Прибайкальском районе Бурятии открыли проезд по региональной дороге Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино, которая была закрыта из-за подтопления.

- Между сёлами Покровка и Острог возобновили транспортное движение. Аварийно-восстановительные работы на региональной дороге в Прибайкальском районе завершены, - сообщили в минтрансе Бурятии.

Автомобильную дорогу с 17 по 25 км расчистили от ледяных и снежных заторов, от веток, загораживающих проезд, размывы на проезжей части засыпали, провели планировку проезжей части. Проезд для транспорта уже открыт.

- В настоящее время дорожное полотно пересыщено влагой, после того, как оно как следует высохнет, мы планируем провести дополнительные работы по его восстановлению, - отметил и.о. руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Игорь Петров.

Как сообщал «Байкал-Daily», 19 апреля река затопила проезжую часть между сёлами Покровка и Острог, из-за чего движение автомобилей на этом участке было временно перекрыто. 22 апреля водитель автомобиля рискнул проехать по этой дороге, несмотря на запрет, и ожидаемо застрял
дороги подтопление

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии открыли дорогу, которую подтопила река
В Бурятии открыли дорогу, которую подтопила река
Происшествия, 27.04.2022
Дорожное полотно пока ещё пересыщено влагой
В Иркутске мужчина пытался заживо сжечь двух человек
В Иркутске мужчина пытался заживо сжечь двух человек
Происшествия, 27.04.2022
В преступлении подозревается находящийся в федеральном розыске житель Самарской области
Улан-удэнцы воруют прокатные электросамокаты
Улан-удэнцы воруют прокатные электросамокаты
Происшествия, 27.04.2022
Электросамокаты, которые можно взять в аренду, украли с двух улиц
Забайкальца оштрафовали за дискуссию в магазине о спецоперации
Происшествия, 27.04.2022
Мужчина негативно высказался в магазине перед матерью военнослужащего
Житель Бурятии пластиковой трубой сломал матери руку
Житель Бурятии пластиковой трубой сломал матери руку
Происшествия, 27.04.2022
На суде мужчина, поднявший руку на мать, раскаялся
В Улан-Удэ опять «заминировали» школы
В Улан-Удэ опять «заминировали» школы
Происшествия, 27.04.2022
Волна «минирований» в столице Бурятии не прекращается
В Бурятии незаконно добывали песок из ручья
В Бурятии незаконно добывали песок из ручья
Происшествия, 27.04.2022
За год в Бурятии выявили десятки случаев такой незаконной добычи
В Бурятии произошёл лесной пожар из-за брошенной сигареты
В Бурятии произошёл лесной пожар из-за брошенной сигареты
Происшествия, 27.04.2022
Житель Кижингинского района признал свою вину
В Улан-Удэ в ДТП пострадала водитель «Тойоты»
В Улан-Удэ в ДТП пострадала водитель «Тойоты»
Происшествия, 27.04.2022
Автоавария случилась на перекрёстке
В Бурятии произошла массовая гибель рыбы
В Бурятии произошла массовая гибель рыбы
Происшествия, 26.04.2022
Всплывшая брюхом кверху рыба усеяла почти весь берег

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^