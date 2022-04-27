Дорожное полотно пока ещё пересыщено влагой
В Прибайкальском районе Бурятии открыли проезд по региональной дороге Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино, которая была закрыта из-за подтопления.
- Между сёлами Покровка и Острог возобновили транспортное движение. Аварийно-восстановительные работы на региональной дороге в Прибайкальском районе завершены, - сообщили в минтрансе Бурятии.
Автомобильную дорогу с 17 по 25 км расчистили от ледяных и снежных заторов, от веток, загораживающих проезд, размывы на проезжей части засыпали, провели планировку проезжей части. Проезд для транспорта уже открыт.
- В настоящее время дорожное полотно пересыщено влагой, после того, как оно как следует высохнет, мы планируем провести дополнительные работы по его восстановлению, - отметил и.о. руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Игорь Петров.
Как сообщал «Байкал-Daily», 19 апреля река затопила проезжую часть между сёлами Покровка и Острог, из-за чего движение автомобилей на этом участке было временно перекрыто. 22 апреля водитель автомобиля рискнул проехать по этой дороге, несмотря на запрет, и ожидаемо застрял.
В Бурятии открыли дорогу, которую подтопила река
Происшествия, Фото:
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