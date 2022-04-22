Водитель поехал по дороге, несмотря на то, что она сейчас перекрыта
Днём 22 апреля в Прибайкальском районе Бурятии автомобиль Mitsubishi Delica с четырьмя людьми застрял на размытой дороге. Водитель поехал по ней, несмотря на выставленные запрещающие знаки.
Как сообщал «Байкал-Daily», сейчас временно приостановлено движение на автомобильной дороге Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино. С 17 по 23 км там произошёл выход реки на проезжую часть. Это участок между сёлами Покровка и Острог.
- Несмотря на запрещающие знаки, автомобиль Mitsubishi Delica пытался проехать подтопленный участок и застрял. В машине находились четыре человека (двое мужчин и две женщины), самостоятельно выехать они не могли, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
На место оперативно выехали двое спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Также администрация района направила на место грузовик «ЗИЛ».
В итоге при помощи тяжёлой техники Mitsubishi Delica с находящимися в нём людьми эвакуировали в безопасное место. Водитель и его пассажиры в удовлетворительном состоянии доставлены в село Покровка.
В Бурятии автомобиль застрял на подтопленной дороге
Происшествия, Фото:
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