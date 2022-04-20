В Иркутской области 92-летняя ветеран ВОВ осталась без жилья из-за обмана

Следователи узнали об этом из соцсетей



Следователи города Усолье-Сибирское возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.



Поводом для возбуждения уголовного дела стала публикация в социальной сети о том, что 92-летняя жительница г. Усолье-Сибирское – ветеран Великой Отечественной войны осталась без жилья. Она утверждает, что её обманули знакомые, и доля её однокомнатной квартиры против её воли перешла в их собственность.



Следователи установили, что в 2012 году пожилая женщина продала знакомой 1/2 доли в праве собственности, а в 2014 году ей же на основании договора дарения перешла остальная доля.



В настоящее время изучается вся документация по сделкам с недвижимостью. Следствием будет дана правовая оценка законности и обоснованности указанных действий. Допрашиваются все лица, причастные к произошедшему. Расследование уголовного дела продолжается.