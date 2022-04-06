Среди них один ребёнок
Вечером 5 апреля в квартире жилого дома по улице Ленина в Чите произошёл пожар. На момент прибытия пожарных из квартиры шёл дым.
Было принято решение использовать два звена газодымозащитной службы. Одно звено – для разведки задымлённого подъезда, тушения и поиска пострадавших, второе – для эвакуации жильцов из окон. Людей спустили с помощью автолестницы.
Пожарные спасли 11 человек, среди них один ребёнок.
- В результате пожара огнём повреждены домашние вещи, мебель и пол на площади 10 квадратных метров. В данный момент производится разбор и пролив конструкций, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
Причину возгорания устанавливают сотрудники Госпожнадзора.
В Чите из горящего дома 11 человек спасли по автолестнице
Происшествия, Фото:
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