В Чите из горящего дома 11 человек спасли по автолестнице

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Среди них один ребёнок



Вечером 5 апреля в квартире жилого дома по улице Ленина в Чите произошёл пожар. На момент прибытия пожарных из квартиры шёл дым.



Было принято решение использовать два звена газодымозащитной службы. Одно звено – для разведки задымлённого подъезда, тушения и поиска пострадавших, второе – для эвакуации жильцов из окон. Людей спустили с помощью автолестницы.



Пожарные спасли 11 человек, среди них один ребёнок.



- В результате пожара огнём повреждены домашние вещи, мебель и пол на площади 10 квадратных метров. В данный момент производится разбор и пролив конструкций, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.



Причину возгорания устанавливают сотрудники Госпожнадзора.



