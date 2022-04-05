В Братске водитель «Лексуса» погиб, врезавшись в опору билборда

Водитель скончался в больнице
В Братске следователи разыскивают свидетелей наезда внедорожника на опору рекламного билборда. В этой аварии погиб 55-летний водитель.
ДТП произошло 2 апреля около 22 часов на бульваре Победы. Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Лексус GX 460» съехал с проезжей части и врезался в бетонное основание рекламного билборда.
С тяжёлыми травмами 55-летний мужчина был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.
Полицейские устанавливают причины и условия случившегося и просят свидетелей автоаварии позвонить по телефону 8(3953)49-54-64 в следственный отдел МУ МВД России «Братское».
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