 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 апреля

01 апреля

Популярное

В Бурятии лавина сошла на туристов

В Бурятии лавина сошла на туристов
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пострадал один из туристов

В местности пик Хулугайша Тункинского района Бурятии на туристов сошла лавина.

- Сообщение о сходе снежной массы в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило вечером 2 апреля. В данной местности находилась незарегистрированная туристическая группа из Иркутска. Группа состоит из двух человек, это мужчина и женщина, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В результате схода лавины оказался травмирован мужчина.

К месту происшествия выехали трое спасателей. Известно, что туристы спускаются с горы самостоятельно, они находятся на связи со спасателями.

Как сообщал «Байкал-Daily», 5 марта на перевале Пушкина в горах Восточного Саяна в Окинском районе под лавину попали трое туристов. Один из них погиб, он был гражданином Беларуси. До спасателей его друзья смогли дозвониться только 8 марта, а затем – только 10-го числа. Из-за непогоды – штормового ветра и осадков – авиация несколько дней не могла вылететь к месту происшествия. До места они в итоге добрались с помощью вертолёта 10 марта, а на следующий день нашли тело погибшего. Оно было найдено почти под трёхметровым слоем снега.

Ещё одна трагедия произошла в начале января. При сходе лавины в Тункинском районе погиб 58-летний альпинист из Братска. На него, а также на его коллегу по альпинистскому клубу, сошла лавина вместе со скальными породами и обломками деревьев. Мужчина получил смертельную травму головы. Его напарник получил травмы.


лавины туристы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии лавина сошла на туристов
В Бурятии лавина сошла на туристов
Происшествия, 02.04.2022
Пострадал один из туристов
В Улан-Удэ полыхает трава
В Улан-Удэ полыхает трава
Происшествия, 02.04.2022
Клубы дымы поднимались высоко в небо
В Бурятии в ДТП пострадали три человека
В Бурятии в ДТП пострадали три человека
Происшествия, 02.04.2022
«Лада Калина» врезалась в «Приус»
В Улан-Удэ в пяти домах отключали отопление
В Улан-Удэ в пяти домах отключали отопление
Происшествия, 02.04.2022
На трубопроводе произошла утечка
В Улан-Удэ трамвай сошёл с рельсов
В Улан-Удэ трамвай сошёл с рельсов
Происшествия, 02.04.2022
Инцидент произошёл в районе кольцевой развязки
В Улан-Удэ проводят проверку после смерти роженицы
В Улан-Удэ проводят проверку после смерти роженицы
Происшествия, 01.04.2022
Без матери остались двое новорождённых детей
Улан-удэнец пытался заживо сжечь 19-летнего племянника
Улан-удэнец пытался заживо сжечь 19-летнего племянника
Происшествия, 01.04.2022
Молодой человек едва не погиб из-за отказа дать деньги на алкоголь
Жителя Бурятии оштрафовали за поджог травы
Жителя Бурятии оштрафовали за поджог травы
Происшествия, 01.04.2022
Огонь разгорелся на площади 200 квадратных метров
Забайкальцы за жестокое убийство получили на двоих 30 лет
Забайкальцы за жестокое убийство получили на двоих 30 лет
Происшествия, 01.04.2022
Молодые люди били жертву кувалдой, рельсом и ранили ножом
В Бурятии в сгоревшем доме нашли тело мужчины
В Бурятии в сгоревшем доме нашли тело мужчины
Происшествия, 01.04.2022
Рядом с очагом возгорания нашли пепельницу
В Улан-Удэ вертолётом доставили мальчика с ножевым ранением
В Улан-Удэ вертолётом доставили мальчика с ножевым ранением
Происшествия, 01.04.2022
В минздраве рассказали о состоянии малыша, напоровшегося на нож
Улан-удэнка продавала клиентам несуществующие бассейны
Улан-удэнка продавала клиентам несуществующие бассейны
Происшествия, 01.04.2022
Мошенница создала специальный чат в Viber

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^