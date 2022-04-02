Пострадал один из туристов
В местности пик Хулугайша Тункинского района Бурятии на туристов сошла лавина.
- Сообщение о сходе снежной массы в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило вечером 2 апреля. В данной местности находилась незарегистрированная туристическая группа из Иркутска. Группа состоит из двух человек, это мужчина и женщина, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В результате схода лавины оказался травмирован мужчина.
К месту происшествия выехали трое спасателей. Известно, что туристы спускаются с горы самостоятельно, они находятся на связи со спасателями.
Как сообщал «Байкал-Daily», 5 марта на перевале Пушкина в горах Восточного Саяна в Окинском районе под лавину попали трое туристов. Один из них погиб, он был гражданином Беларуси. До спасателей его друзья смогли дозвониться только 8 марта, а затем – только 10-го числа. Из-за непогоды – штормового ветра и осадков – авиация несколько дней не могла вылететь к месту происшествия. До места они в итоге добрались с помощью вертолёта 10 марта, а на следующий день нашли тело погибшего. Оно было найдено почти под трёхметровым слоем снега.
Ещё одна трагедия произошла в начале января. При сходе лавины в Тункинском районе погиб 58-летний альпинист из Братска. На него, а также на его коллегу по альпинистскому клубу, сошла лавина вместе со скальными породами и обломками деревьев. Мужчина получил смертельную травму головы. Его напарник получил травмы.
В Бурятии лавина сошла на туристов
Происшествия, Фото:
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