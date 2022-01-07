Следователями начата доследственная проверка
Как сообщал «Байкал-Daily», днём 6 января во время спуска с пика «Аршан» при сходе со склона пласта смёрзшегося снега погиб 58-летний спортсмен-альпинист из города Братск, также ещё один член из их группы получил повреждения. По данному факту Тункинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Республике Бурятия проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, трое спортсменов-альпинистов из города Братск, состоящих в местной федерации альпинизма и скалолазания, на 8 января запланировали восхождение на два пика «Дружбы» и «Броненосец», расположенных в Бурятии. 5 января они приехали в посёлок Аршан, откуда следующим утром совершили подготовительный выход для акклиматизации и обустройства в одной из точек будущего маршрута склада.
Для этого они поднялись на пик «Аршан», где оставили часть снаряжения. После этого цепочкой начали обратный спуск, во время которого под первыми двумя альпинистами со склона сошёл пласт смёрзшегося снега. Снежные массы вместе со скальными породами и обломками деревьев увлекли людей вниз. Их напарник, находившийся выше и оставшийся на склоне, поспешил следом.
В ущелье он обнаружил тело одного из членов группы, получившего смертельные повреждения головы, а затем рядом - ещё одного травмированного приятеля. По телефону он сообщил их координаты. Ночью к группе добрались спасатели местного поисково-спасательного отряда, которые оказали необходимую помощь, и следующим утром вертолётом эвакуировали пострадавших в город Иркутск.
- В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Стали известны подробности гибели альпиниста в горах Бурятии
Происшествия, Фото:
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