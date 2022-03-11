Погибшим под лавиной в Бурятии оказался житель Беларуси

Как сообщал «Байкал-Daily», для поиска погибшего туриста, на которого сошла лавина в Окинском районе Бурятии, 10 марта вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России. На борту находятся спасатели Никольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России (БПСО).
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8 марта поступила информация о том, что на перевале Пушкина в горах Восточного Саяна в лавину попала незарегистрированная туристская группа. По словам позвонившего спасателям человека, один турист из их группы погиб.
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Из-за погодных условий – штормового ветра и осадков, авиация несколько дней не могла вылететь к месту происшествия. Ситуацию осложняло отсутствие прямой связи с группой. Туристы вновь смогли выйти на связь 10 марта.
Стало известно, что они следуют в село Тагархай в Тункинском районе, а лавина сошла ещё 5 марта. В группе было три человека. Один - житель Республики Беларусь, предположительно, погиб. Приятели пытались искать его своими силами, но не нашли, сообщили в пресс-службе БПСО.
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Вчера в 19:10 вертолёт Ми-8 высадил группу спасателей на высоте 2200 метров, где они установили базовый лагерь. Сегодня утром приступили к поисковым мероприятиям. Работы продолжаются.