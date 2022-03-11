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В Бурятии нашли тело погибшего под лавиной туриста

В Бурятии нашли тело погибшего под лавиной туриста
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Спасателей и тело погибшего заберёт вертолёт

В Окинском районе Бурятии нашли тело туриста, погибшего из-за схода лавины 5 марта.

- 11 марта около 16 часов спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС на перевале Пушкина Окинского района нашли тело туриста, предположительно погибшего в ходе схода снежной массы. Поисковые работы завершены, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Днём из Иркутска вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России. Он заберёт спасателей и тело погибшего.

Как сообщал «Байкал-Daily», информация о том, что на перевале Пушкина в горах Восточного Саяна под лавину попала незарегистрированная туристская группа, поступила спасателям 8 марта. По словам позвонившего спасателям человека, один турист из их группы погиб.

Из-за штормового ветра и осадков авиация несколько дней не могла сразу вылететь к месту происшествия. Ситуацию осложняло отсутствие прямой связи с группой. Туристы вновь смогли выйти на связь 10 марта. Тогда и стало известно, что лавина сошла ещё 5 марта, а погибший – житель Беларуси. Его друзья пытались искать его тело своими силами, но не нашли.

Вертолёт со спасателями долетел до гор вечером 10 марта. Утром спасатели, имеющий опыт лавинной подготовки, приступили к поискам, которые в итоге окончились в тот же день. 
смерть лавины спасатели

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