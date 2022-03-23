В Бурятии пассажир накинул петлю на шею женщины-таксиста











21 марта 36-летняя улан-удэнка, подрабатывающая частным извозом, едва не погибла от рук пассажира.Около четырёх часов ночи по заявке водитель забрала у бара в Улан-Удэ четырёх молодых людей. Их надо было отвезти в посёлок Николаевский Тарбагатайского района.Когда такси приехало на место, трое пассажиров вышли по своим адресам. В это время четвёртый пассажир, спавший на заднем сиденье, внезапно накинул женщине на шею петлю.Водитель потеряла сознание. Когда же очнулась, обнаружила пропажу дамской сумки с личными документами и 5,5 тыс рублей.- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Вечером следующего дня был установлен и задержан подозреваемый - неоднократно судимый 20-летний житель посёлка Николаевский, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Молодой человек признался в содеянном. Он пояснил, что украденные деньги потратил на покупку спиртного, а от сумки с документами избавился. Задержанный нигде не работает.- Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в МВД по Бурятии.