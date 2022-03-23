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В Бурятии пассажир накинул петлю на шею женщины-таксиста

В Бурятии пассажир накинул петлю на шею женщины-таксиста
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Женщина-водитель едва не погибла, подвозя компанию из Улан-Удэ в пригородный район

21 марта 36-летняя улан-удэнка, подрабатывающая частным извозом, едва не погибла от рук пассажира.

Около четырёх часов ночи по заявке водитель забрала у бара в Улан-Удэ четырёх молодых людей. Их надо было отвезти в посёлок Николаевский Тарбагатайского района.

Когда такси приехало на место, трое пассажиров вышли по своим адресам. В это время четвёртый пассажир, спавший на заднем сиденье, внезапно накинул женщине на шею петлю.

Водитель потеряла сознание. Когда же очнулась, обнаружила пропажу дамской сумки с личными документами и 5,5 тыс рублей.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Вечером следующего дня был установлен и задержан подозреваемый - неоднократно судимый 20-летний житель посёлка Николаевский, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Молодой человек признался в содеянном. Он пояснил, что украденные деньги потратил на покупку спиртного, а от сумки с документами избавился. Задержанный нигде не работает.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в МВД по Бурятии.

 

разбойное нападение такси

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