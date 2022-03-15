Причины инцидентов устанавливаются
Накануне, 14 марта, в Улан-Удэ дважды сходили с рельсов трамваи. Как следует из оперативной сводки по городу, оба инцидента случились в первой половине дня.
В 12:11 трамвай № 4, следуя в районе проходной ЛВРЗ, сошёл с рельсов. По этой причине было закрыто движение трамваев маршрутов № 2, 8 с развязки 20а квартала в сторону центра города. Движение восстановили в 13:00, так что время простоя составило 49 минут.
Причина инцидента устанавливается.
В 14:25 с рельсов сошёл трамвай маршрута № 2. Произошло это при выходе с кольца в районе остановки «ПОШ». В этой связи было закрыто движение трамваев маршрутов № 4, 7 с развязки 20а квартала в сторону остановки «Лицей».
В 15:11 движение трамваев восстановлено, причина также устанавливается.
Время простоя - 45 минут.
В последнее время участились подобные инциденты. Как сообщал «Байкал-Daily», 12 марта в Улан-Удэ также произошло два схода с рельсов трамваев. Вагоны простаивали 40 минут и почти час соответственно.
Общеизвестно, что главный способ борьбы со сходом вагонов с рельсов – это ремонт путей. Ведь чем дольше не происходит ремонта, тем больше изнашиваются шпалы.
В 2021 году, по данным МУП «Управление трамвая», в городе на средства единой дальневосточной субсидии капитально отремонтировали 2,5 км трамвайных путей на четырёх участках: ул. Чертенкова (от ул. Ю.Коммунара до ул. Сенчихина), ул. Балтахинова (подход к Удинскому мосту со стороны ул. Балтахинова), ул. Ключевская (от ул. Сахьяновой до улицы Лебедева), ул. Сахьяновой (от остановки «Бурятский научный центр» до улицы Терешковой). Всего было затрачено 94 млн рублей.
Кстати, на улице Сахьяновой ремонт провели впервые за 28 лет.
За день в Улан-Удэ дважды сходили с рельсов трамваи
Происшествия, Фото:
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