На улице Сахьяновой идёт капитальный ремонт трамвайных путей
В столице Бурятии капитально ремонтируют трамвайные пути на улице Сахьяновой – на участке от остановки «Бурятский научный центр» до улицы Терешковой.
Ремонт проводит подрядная организация ООО «СМП-398». Здесь заменят 356 метров рельсо-шпального полотна, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
Последний капитальный ремонт на этом участке проводился 28 лет назад.
Ремонт производится на железобетонной шпале. Применяется технология алюминотермитной сварки, иначе «бесшовный путь» или «бархатный путь». Эта технология обеспечивает бесшумное и плавное движение вагонов, когда не чувствуется стуков и перепадов.
Всего на капитальный ремонт участка трамвайных путей на улице Сахьяновой выделено около 31 млн рублей.
Ранее в Улан-Удэ отремонтировали трамвайные пути по улицам Чертенкова и Балтахинова. Следующий участок для ремонта - улица Ключевская.
В Улан-Удэ участок трамвайных путей ремонтируют впервые за 28 лет
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