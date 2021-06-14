В Улан-Удэ участок трамвайных путей ремонтируют впервые за 28 лет

На улице Сахьяновой идёт капитальный ремонт трамвайных путей



В столице Бурятии капитально ремонтируют трамвайные пути на улице Сахьяновой – на участке от остановки «Бурятский научный центр» до улицы Терешковой.



Ремонт проводит подрядная организация ООО «СМП-398». Здесь заменят 356 метров рельсо-шпального полотна, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



Последний капитальный ремонт на этом участке проводился 28 лет назад.



Ремонт производится на железобетонной шпале. Применяется технология алюминотермитной сварки, иначе «бесшовный путь» или «бархатный путь». Эта технология обеспечивает бесшумное и плавное движение вагонов, когда не чувствуется стуков и перепадов.



Всего на капитальный ремонт участка трамвайных путей на улице Сахьяновой выделено около 31 млн рублей.



Ранее в Улан-Удэ отремонтировали трамвайные пути по улицам Чертенкова и Балтахинова. Следующий участок для ремонта - улица Ключевская.



