 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 марта

13 марта

Популярное

В Улан-Удэ дважды с рельсов сходили трамваи

В Улан-Удэ дважды с рельсов сходили трамваи
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Инциденты случились в конце прошлой недели

В пятницу, 12 марта, из-за ДТП было закрыто в одну сторону движение маршрутов трамваев № 2, 4, 8 с остановки» Элеватор» в сторону центра Улан-Удэ. В районе остановки «Республиканская больница» автомобиль выехал на рельсы. Трамваи простаивали полчаса.

В субботу, трамвай маршрута №1 сошёл с рельсов в районе остановки «Элеватор». В этой связи с 15:43 до 16:23 было закрыто движение трамваев маршрутов №1, 4, 7 на участке пути от ООТ «Лицей» до ООТ «Элеватор». Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту. Время простоя составило 40 минут.

Вечером того же дня с 19:03 до 19:56 вновь простаивали трамваи. В районе остановки «Проходная ЛВРЗ» с рельсов сошёл трамвай маршрута №4. Из-за этого было закрыто движение трамваев маршрутов № 1, 2, 4, 5, 7, 8 в обе стороны. Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту. Трамваи простаивали почти час, сообщается в оперативной сводке по городу.

сход с рельсов

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ дважды с рельсов сходили трамваи
В Улан-Удэ дважды с рельсов сходили трамваи
Происшествия, 14.03.2022
Инциденты случились в конце прошлой недели
В Бурятии тело погибшего туриста нашли под трёхметровым слоем снега
В Бурятии тело погибшего туриста нашли под трёхметровым слоем снега
Происшествия, 13.03.2022
С помощью метода зондирования спасатели обследовали 150 квадратных метров снежного покрова
В Иркутском районе на пожаре погиб мужчина
В Иркутском районе на пожаре погиб мужчина
Происшествия, 12.03.2022
Ещё один мужчина получил ожоги 
Жительницу Иркутской области будут судить за гибель сына
Жительницу Иркутской области будут судить за гибель сына
Происшествия, 12.03.2022
Мальчик утонул, пока его родители распивали спиртное 
В улусе в Бурятии сгорел нежилой дом
В улусе в Бурятии сгорел нежилой дом
Происшествия, 12.03.2022
Возгорание произошло в вечернее время 
В лобовом ДТП в Бурятии пострадали четыре человека
В лобовом ДТП в Бурятии пострадали четыре человека
Происшествия, 12.03.2022
Автоавария случилась в пригороде Улан-Удэ 
В Бурятии сгорел вагончик
В Бурятии сгорел вагончик
Происшествия, 12.03.2022
Строение использовали в качестве котельной 
В Бурятии похоронили погибшего на Украине прапорщика
В Бурятии похоронили погибшего на Украине прапорщика
Происшествия, 11.03.2022
Нима Ошоров прошёл чеченскую кампанию, участвовал в операции в Сирии, а погиб в ходе спецоперации на Украине…
В Бурятии простились с погибшим на Украине 22-летним военным
В Бурятии простились с погибшим на Украине 22-летним военным
Происшествия, 11.03.2022
Ефрейтор Найдан Бадмаев посмертно награждён орденом Мужества
Пьяный житель Бурятии не смог подкупить полицейского
Пьяный житель Бурятии не смог подкупить полицейского
Происшествия, 11.03.2022
Мужчину бродил по вокзалу, будучи пьяным
В Бурятии нашли тело погибшего под лавиной туриста
В Бурятии нашли тело погибшего под лавиной туриста
Происшествия, 11.03.2022
Спасателей и тело погибшего заберёт вертолёт
Житель Бурятии пытался скостить срок за убийство тёщи
Житель Бурятии пытался скостить срок за убийство тёщи
Происшествия, 11.03.2022
Мужчина застрелил тёщу из-за старых обид
Из-за непогоды в Бурятии выросло число аварий
Из-за непогоды в Бурятии выросло число аварий
Происшествия, 11.03.2022
В республике продолжаются снегопады и сильный ветер
Житель Бурятии убил знакомого ударами ножа в пах
Житель Бурятии убил знакомого ударами ножа в пах
Происшествия, 11.03.2022
Житель пригорода Улан-Удэ ответит за убийство в новогодние праздники
Жительница Иркутской области попалась на удочку лжеполицейских
Жительница Иркутской области попалась на удочку лжеполицейских
Происшествия, 11.03.2022
Стараясь вывести «на чистую воду» преступников, шелеховчанка перевела мошенникам 150 тысяч рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^