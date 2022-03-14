В Улан-Удэ дважды с рельсов сходили трамваи

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Инциденты случились в конце прошлой недели



В пятницу, 12 марта, из-за ДТП было закрыто в одну сторону движение маршрутов трамваев № 2, 4, 8 с остановки» Элеватор» в сторону центра Улан-Удэ. В районе остановки «Республиканская больница» автомобиль выехал на рельсы. Трамваи простаивали полчаса.



В субботу, трамвай маршрута №1 сошёл с рельсов в районе остановки «Элеватор». В этой связи с 15:43 до 16:23 было закрыто движение трамваев маршрутов №1, 4, 7 на участке пути от ООТ «Лицей» до ООТ «Элеватор». Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту. Время простоя составило 40 минут.



Вечером того же дня с 19:03 до 19:56 вновь простаивали трамваи. В районе остановки «Проходная ЛВРЗ» с рельсов сошёл трамвай маршрута №4. Из-за этого было закрыто движение трамваев маршрутов № 1, 2, 4, 5, 7, 8 в обе стороны. Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту. Трамваи простаивали почти час, сообщается в оперативной сводке по городу.



