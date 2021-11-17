В столице Бурятии завершился ремонт трамвайных путей
В Улан-Удэ завершилась ремонтная кампания трамвайных путей, сообщает пресс-служба мэрии.
В этом году на средства единой дальневосточной субсидии капитально отремонтировали 2,5 км трамвайных пути на четырёх участках:
- ул. Чертенкова, от ул. Ю.Коммунара до ул. Сенчихина. Последний капитальный ремонт проводился здесь в 1997 г.
- ул. Балтахинова: подход к Удинскому мосту со стороны ул. Балтахинова. Срок последнего капитального ремонта участка - 1996 г.
- по ул. Ключевская, от ул. Сахьяновой до улицы Лебедева. Капитальный ремонт не производился с момента строительства участка в 1970 г.
- ул. Сахьяновой, от остановки «Бурятский научный центр» до улицы Терешковой. Здесь капитальный ремонт был в 1993 г.
На всех участках прошли проведена алюминотермитная сварка стыков, которая улучшает плавность хода. Такой метод сварки стыков минимизирует шум от колёсных пар.
В ходе капитального ремонта обустроили один автомобильный переезд и три пешеходных перехода новым материалом - вместо асфальта или бетонных плит уложили резинокордовые плиты. Такую технологию на трамвайных путях применили в городе впервые. Обычно резиновые плиты устанавливают на железнодорожных переездах для более комфортного проезда машин. Они смягчают ударную нагрузку, гасят вибрацию, увеличивают сцепление зимой и летом в дождь.
Капитальный ремонт произведён на сумму 94 миллиона рублей.
Также в этом году МУП «Управление трамвая» производило ремонт собственными силами, без привлечения подрядных организаций. Выполнен капитальный ремонт четырех участков пути протяженностью 490 метров одиночного пути, это: пересечение рельсов на ул. Гагарина и проспекта 50-летия Октября, пересечение рельсов на ул. Терешковой ост. «Техникум строительства и городского хозяйства», разворотное кольцо на конечной ЛВРЗ, криволинейный участок в депо.
В Улан-Удэ на капремонт трамвайных путей потратили более 90 млн
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