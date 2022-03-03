Пожар произошёл в Ниловой Пустыни
3 марта в Тункинском районе Бурятии в курортной местности Нилова Пустынь, знаменитой радоновыми ваннами, произошёл крупный пожар.
- Загорелось здание пансионата, принадлежащее образовательному учреждению, расположенному в Иркутске. Жилые помещения были арендованы местными жителями, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС,
На момент прибытия пожарных здание было охвачено огнём полностью. Из-за позднего обнаружения возгорания спасти строение не удалось.
Жильцы эвакуировались самостоятельно.
Тушили пожар свыше 40 минут.
- В результате пожара здание пансионата сгорел полностью на площади 200 кв.м. Пострадавших нет. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки, - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии в курортной местности сгорел пансионат
Происшествия, Фото:
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