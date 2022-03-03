В Бурятии в курортной местности сгорел пансионат

Пожар произошёл в Ниловой Пустыни



3 марта в Тункинском районе Бурятии в курортной местности Нилова Пустынь, знаменитой радоновыми ваннами, произошёл крупный пожар.



- Загорелось здание пансионата, принадлежащее образовательному учреждению, расположенному в Иркутске. Жилые помещения были арендованы местными жителями, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС,



На момент прибытия пожарных здание было охвачено огнём полностью. Из-за позднего обнаружения возгорания спасти строение не удалось.



Жильцы эвакуировались самостоятельно.



Тушили пожар свыше 40 минут.



- В результате пожара здание пансионата сгорел полностью на площади 200 кв.м. Пострадавших нет. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки, - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



