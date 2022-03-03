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В Бурятии в курортной местности сгорел пансионат

В Бурятии в курортной местности сгорел пансионат
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожар произошёл в Ниловой Пустыни

3 марта в Тункинском районе Бурятии в курортной местности Нилова Пустынь, знаменитой радоновыми ваннами, произошёл крупный пожар.

- Загорелось здание пансионата, принадлежащее образовательному учреждению, расположенному в Иркутске. Жилые помещения были арендованы местными жителями, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС,

На момент прибытия пожарных здание было охвачено огнём полностью. Из-за позднего обнаружения возгорания спасти строение не удалось.

Жильцы эвакуировались самостоятельно.

Тушили пожар свыше 40 минут.

- В результате пожара здание пансионата сгорел полностью на площади 200 кв.м. Пострадавших нет. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки, - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

пожар

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