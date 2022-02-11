В Улан-Удэ поймали девять собак после нападения на мать с ребёнком

Выяснилось, что собак в парках подкармливают горожане
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 10 февраля, стая собак напала на женщину с ребёнком на руках в улан-удэнском парке «Юбилейный». По её словам, собак было не меньше десяти. На помощь матери пришли прохожие, которые разогнали собак, но сильный укус она всё же успела получить. «Самый страшный день», - поделилась пострадавшая.
По факту нападения идёт разбирательство с участием администрации Октябрьского района и комитета городского хозяйства.
- Заявление о нападении безнадзорных животных в парке «Юбилейный» поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу 10 февраля в 11:56. Группа отлова оперативно выехала на место происшествия. Вчера бригады не отловили собак, сегодня поиск и отлов был продолжен. В парке и рядом с ним поймали девять собак. Две из них биркованные, - сообщили в пресс-службе администрации города.
Отловленные собаки были предоставлены пострадавшей на опознание.
По словам горожана, напала чёрная гладкошерстная собака. Остальные собаки были ухоженные, кроме одной.
- Службы отлова фиксируют, что некоторые горожане подкармливают животных в парках, чем создают опасность для других людей. Вчера бабушка не дала забрать службе отлова двух собак в парке, - рассказали в мэрии.
Отметим, с начала зимы из парка «Юбилейный» было отловлено 23 собаки.
Пойманных собак, согласно федеральному законодательству, вакцинируют, стерилизуют, размещают на ухо бирку и выпускают обратно. Для того, чтобы поймать собаку с биркой, проявляющую агрессию, требуется подать заявку в службу отлова, желательно, приложить к заявлению фото- или видеоподтверждение проявления враждебности собаки.
- Некоторые горожане, к сожалению, отказываются письменно подтвердить факт проявлении агрессии собаки, когда им предъявляют выловленную особь для опознания. В таких случаях чипированная собака выпускается в прежнюю среду обитания, так как законных оснований для её изоляции у подрядчика нет, - пояснили в мэрии.
Животные, по которым подтверждены факты проявления враждебности, содержатся в приюте пожизненно по решению специально созданной комиссии. В такую комиссию входят представители управления ветеринарии, комитета городского хозяйства и подрядчика.
Отлов безнадзорных животных проходит по заявкам граждан. На территории Советского и Железнодорожного районов этим занимается ООО «Ананда» и «ЦАСС» (телефон: 37-83-13), на территории Октябрьского – ИП Жихарева Э.Д. (телефон 67-92-92).
В Улан-Удэ поймали девять собак после нападения на мать с ребёнком
Происшествия, Фото:
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