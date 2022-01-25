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В Улан-Удэ собака покусала пришедшего на вызов педиатра

В Улан-Удэ собака покусала пришедшего на вызов педиатра
Происшествия,  Фото:pexels.com
Врачу ковид-бригады придётся уйти на больничный

В Улан-Удэ домашняя собака напала на врача-педиатра, которая приехала на вызов к больному ребёнку.

По вызову приехала детская ковид-бригада.

- Врач-педиатр приехала на вызов в частный дом и была атакована домашней собакой. В результате врач получила травму, - сообщили в городской поликлинике №1.

Врачу пришлось ехать на осмотр в травмпункт, а сейчас она вынуждена уйти на больничный. 

- К сожалению, в такое непростое время, врач вынуждена уйти на больничный, так как не может продолжать активную двигательную деятельность. То есть ездить на вызовы, - рассказали в поликлинике.

Отметим, до приезда ковид-бригады пациенту специально позвонили и попросить привязать собак, если они есть. Однако владелец собаки просьбу проигнорировал.

Медики настоятельно просят изолировать домашних животных в случае вызова врачей.

- Если вы ожидаете врача, будьте добры убрать собаку на период посещения врача. Убедитесь, что собака не сможет выйти из комнаты/будки и не причинит вреда сотруднику. В такое непростое время, когда каждый работник на счёту, врач вынуждена была уйти на больничный. Просим всех пациентов проявить благоразумие и не допускать подобных случаев, - обратились сотрудники поликлиники к улан-удэнцам.

Сейчас в Бурятии зафиксирован резкий рост заболеваемости коронавирусом. Третий день подряд обновляется рекорд по приросту заражённых. За минувшие сутки, 24 января, выявлено сразу 527 новых заболевших коронавирусом. Наибольшие темпы прироста зарегистрированы как раз среди детей, заболеваемость среди школьников выросла в 6,3 раза. Так что время для вынужденного «выбывания из строя» врача-педиатра совсем неподходящее. 
собаки врачи

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