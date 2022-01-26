На владелицу собаки, покусавшей педиатра, составили два протокола
В Улан-Удэ составили два административных протокола на женщину, чья собака покусала приехавшего по вызову врача-педиатра. В пресс-службе мэрии сообщили, что за допущение нападения и отсутствие регистрации собаки женщине грозит штраф от шести до 10 тысяч рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 25 января, хозяйская собака напала на врача-педиатра, работника детской ковид-бригады. Всё произошло в частном доме на улице Блюхера. Покусанной собакой женщине-врачу пришлось уйти на больничный, что особенно печально на фоне рекордного роста заболевших короанвирусом.
На место для проверки выезжали сотрудники управления административного контроля.
– Установлено, что собака без документов. Сотрудниками составлено два протокола, которые будут направлены на административную комиссию на рассмотрение, – сообщил начальник управления административного контроля комитета городского хозяйства Юрий Садовский.
Сама женщина пояснила, что вызывала скорую позавчера. Вчера же, заявила горожанка, врач пришла без предупреждения. По её словам, на улицу вышла внучка, в этот момент и напала собака.
Отметим, в городской поликлинике №1, в свою очередь, рассказывали, что предупреждали о приходе врача и просили заранее привязать собак, если они есть.
В 2021 году в Бурятии ужесточили законодательство в отношении владельцев, допускающих самовыгул собак и нарушающих правила содержания домашних животных. Теперь предусмотрено наложение административных штрафов на граждан в размере от трёх до пяти тысяч рублей.
В Улан-Удэ накажут женщину, чья собака напала на врача
Происшествия, Фото:
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