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В Улан-Удэ собака прокусила защитный костюм пришедшего на вызов педиатра

В Улан-Удэ собака прокусила защитный костюм пришедшего на вызов педиатра
Происшествия,  Фото:kushtukovdenis
Собаки продолжают нападать на медиков

В Улан-Удэ собака напала на педиатра. Животное порвало защитный костюм медика. Врач городской поликлиники №6 Денис Куштуков рассказал о произошедшем на своей странице в Instagram.

Он отметил, что на первичное звено заметно увеличилась нагрузка, что приходится работать без выходных – семь дней в неделю. «Сложно, конечно, без вторых выходных работать, без перезагрузки. Но пока ещё можно», отметил педиатр.

Также он обратился к родителям детей, и попросил ответственно относится к вызовам медиков.

- На самом деле идут большие потери времени, чтоб попасть к ребёнку, который ждёт лечения, но реально складывается ощущение, что ждёт только ребёнок, а не его родитель. То телефон недоступен или трубку не берут, то собаки вольно бегают (прокусила СИЗ собака, которую обещали убрать), то домофон выключен. Давайте поможем друг другу, и вместе мы справимся, - написал Денис Куштуков.



В комментариях все поддерживают врача, в том числе и министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова: «На вас вся надежда, держитесь».

Здесь же оказались пациенты, которые поблагодарили за своевременную помощь: «Благодарим вас за скорый приезд, назначенное лечение и лекарства на дом», «Наш любимый участковый врач. Держитесь, надеемся, скоро всё пройдёт», «Денис Владимирович, крепких сил и понимающих родителей всем нам», «Здоровья, сил и терпения», «Сил, здоровья и терпения».

Как сообщал «Байкал-Daily», 25 января хозяйская собака напала на врача-педиатра, работника детской ковид-бригады. Всё произошло в частном доме на улице Блюхера. Покусанной собакой женщине-врачу пришлось уйти на больничный, что особенно печально на фоне рекордного роста заболевших коронавирусом. На хозяйку собаки составили два административных протокола. 
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