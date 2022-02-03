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Житель Бурятии, заживо сжёгший соседа, получил 16 лет колонии

Житель Бурятии, заживо сжёгший соседа, получил 16 лет колонии
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Супруге погибшего осуждённый выплатит 1 млн рублей морального вреда

45-летний житель Джидинского района Бурятии признан виновным в убийстве, совершённом с особой жестокостью, общеопасным способом.

Мужчина проживал в селе Белоозерск. В мае 2021 года к нему в гости пришёл сосед, с которым они стали употреблять спиртное в летней кухне. Днём на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода между ними произошла ссора. Хозяин дома схватил бутылку с бензином, облил собутыльника и затем, пытаясь запугать, поднёс к нему горящую зажигалку. Пропитанная горючей жидкостью одежда вспыхнула и почти вся сгорела на теле соседа.

Потерпевшего госпитализировали, но из-за термических ожогов значительной поверхности различных участков тела и верхних дыхательных путей врачам не удалось спасти ему жизнь.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворены исковые требования супруги покойного о взыскании с виновного 1 млн. рублей в счёт компенсации морального вреда, причинённого преступлением, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии. 
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