Погибший мужчина получил обширные ожоги по всему телу
25 мая около полуночи в Петропавловской центральной районной больнице в Джидинском районе Бурятии скончался 41-летний мужчина, получивший обширные ожоги. Следователи установили, что его заживо сжёг сосед.
44-летний сосед покойного был задержан. Он рассказал обо всём на допросе, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, всё произошло в селе Белоозёрск Джидинского района. Утром 24 мая в гости к мужчине пришёл его сосед. Они стали употреблять спиртные напитки в летней кухне. Днём на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода мужчины поссорились.
Хозяин дома схватил бутылку с бензином, облил собутыльника и затем, пытаясь запугать, поднёс горящую зажигалку. Пропитанная горючей жидкостью одежда сразу вспыхнула и почти вся сгорела на теле потерпевшего.
Поджигатель пытался сбить пламя одеялом, затем водой. В это время его жена вызвала скорую помощь. Обгоревшего мужчину госпитализировали, но из-за обширных ожогов он не выжил.
Задержанному предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего». Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
- Окончательная правовая оценка действиям мужчины будет дана после сбора всех доказательств на основании их объективной и всесторонней оценки, - уточнили в следственном управлении.
Житель Бурятии решил припугнуть соседа и сжёг его заживо
Происшествия, Фото:
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