 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 мая

26 мая

Популярное

Житель Бурятии решил припугнуть соседа и сжёг его заживо

Житель Бурятии решил припугнуть соседа и сжёг его заживо
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Погибший мужчина получил обширные ожоги по всему телу

25 мая около полуночи в Петропавловской центральной районной больнице в Джидинском районе Бурятии скончался 41-летний мужчина, получивший обширные ожоги. Следователи установили, что его заживо сжёг сосед.

44-летний сосед покойного был задержан. Он рассказал обо всём на допросе, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, всё произошло в селе Белоозёрск Джидинского района. Утром 24 мая в гости к мужчине пришёл его сосед. Они стали употреблять спиртные напитки в летней кухне. Днём на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода мужчины поссорились.

Хозяин дома схватил бутылку с бензином, облил собутыльника и затем, пытаясь запугать, поднёс горящую зажигалку. Пропитанная горючей жидкостью одежда сразу вспыхнула и почти вся сгорела на теле потерпевшего.

Поджигатель пытался сбить пламя одеялом, затем водой. В это время его жена вызвала скорую помощь. Обгоревшего мужчину госпитализировали, но из-за обширных ожогов он не выжил.

Задержанному предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего». Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

- Окончательная правовая оценка действиям мужчины будет дана после сбора всех доказательств на основании их объективной и всесторонней оценки, - уточнили в следственном управлении.
ожоги умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ на пожаре погибла женщина
В Улан-Удэ на пожаре погибла женщина
Происшествия, 27.05.2021
Горевший дом был сильно задымлён
В Бурятии охранники обокрали собственный завод
В Бурятии охранники обокрали собственный завод
Происшествия, 27.05.2021
Нечистых на руку охранников уличила их коллега
В Улан-Удэ водитель мопеда в результате ДТП улетел в кювет
В Улан-Удэ водитель мопеда в результате ДТП улетел в кювет
Происшествия, 27.05.2021
Водитель мопеда, по предварительным данным, получил перелом
В Улан-Удэ трамвай «прошил» «Тойоту»
В Улан-Удэ трамвай «прошил» «Тойоту»
Происшествия, 27.05.2021
На трамвайных путях произошло очередное ДТП  
Улицы села в пригороде Улан-Удэ подтопило повторно
Улицы села в пригороде Улан-Удэ подтопило повторно
Происшествия, 27.05.2021
Неизвестные зачем-то сломали временную дамбу
Читинка украла почти миллион рублей и скрылась в Улан-Удэ
Читинка украла почти миллион рублей и скрылась в Улан-Удэ
Происшествия, 27.05.2021
На украденные деньги девушка жила на широкую ногу
В Забайкалье 10-месячный малыш умер от удара током
В Забайкалье 10-месячный малыш умер от удара током
Происшествия, 27.05.2021
Маленький ребёнок схватился за оголённый провод самодельного удлинителя
Житель Иркутской области перевёл мошенникам 550 тысяч
Житель Иркутской области перевёл мошенникам 550 тысяч
Происшествия, 27.05.2021
Преступники убедили перевести деньги с помощью отработанной схемы
В Улан-Удэ поймали расхитителей катализаторов с дорогих машин
В Улан-Удэ поймали расхитителей катализаторов с дорогих машин
Происшествия, 27.05.2021
Воры снимали катализаторы с кроссоверов, припаркованных во дворах
В Бурятии в ДТП пострадала 13-летняя пассажирка микроавтобуса
В Бурятии в ДТП пострадала 13-летняя пассажирка микроавтобуса
Происшествия, 27.05.2021
Микроавтобус опрокинулся после столкновения
В Улан-Удэ водитель без ОСАГО устроила ДТП
В Улан-Удэ водитель без ОСАГО устроила ДТП
Происшествия, 26.05.2021
Автоавария произошла возле АЗС

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^