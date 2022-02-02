Осуждённый молодой человек трудится в сфере оказания услуг
В Улан-Удэ суд вынес приговор в отношении ранее судимого 26-летнего местного жителя, купившего поддельную справку о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.
Молодой человек работает в сфере оказания услуг, работники которой подлежат обязательной вакцинации. Не желая вакцинироваться, в июне 2021 года улан-удэнец купил поддельную медицинскую справку за тысячу рублей. Кто её продал, следствие пока не установило.
После этого молодой человек предоставил справку по месту работы.
Когда его разоблачили, возбудили уголовное дело по статье «Приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей».
Суд с учётом непогашенной судимости по предыдущему приговору назначил виновному 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу.
Как сообщал «Байкал-Daily», о первом в Улан-Удэ уголовном деле по факту приобретения поддельной справки о вакцинации от COVID-19 стало известно в июле 2021 года.
Спустя несколько дней поймали ещё одного улан-удэнца, который предъявил поддельную справку о вакцинации на посту контроля, который в те дни действовал на Верхней Берёзовке. После были и другие подобные случаи.
За изготовление, приобретение, хранение, сбыт и использование поддельных медицинских справок и сертификатов о прививках от коронавирусной инфекции предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 327 Уголовного кодекса РФ – лишение свободы на срок до двух лет.
Улан-удэнца осудили за поддельную справку о вакцинации
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