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В Бурятии некачественный мазут привёл к инциденту на котельной

В Бурятии некачественный мазут привёл к инциденту на котельной
Происшествия,  Фото:"Заиграево-инфо"
Эта котельная отапливает дома, где живут более тысячи человек

Понижение рабочих параметров (температуры и давления) произошло на котельной в посёлке Онохой-2 Заиграевского района Бурятии. Причина инцидента в поступившем на котельную некачественном мазуте, сообщается в группе «Заиграево-инфо».

В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии уточнили, что эта котельная отапливает девять многоквартирных домов, в которых проживают 1062 человека, из них 263 ребёнка. Также котельная отапливает школу и детский сад.

Над устранением инцидента работает аварийно-ремонтная бригада и работники котельной. Также на место выехала оперативная группа МЧС.

Чтобы не заморозить дома, специалисты начали растапливать резервный котёл с помощью шпалы и дров. Вскоре привезли две цистерны (порядка 30 тонн) с нормальным топливом.


- Разожгли два котла, основной и резервный, мазутом. Поднимают температуру. Одновременно отправляют две машины мазута в Онохой-2. Проблемы с водой в мазуте остались. Один котел (№3) из-за воды не разгорается. Пытаются котлом №2 поднять давление и температуру, на поселок отопление пока не подали, - сообщил глава посёлка Онохой Владимир Иванов.

Из Улан-Удэ в Онохой-2 уже направлены пять газовых тепловых пушек. В резерве имеется ещё 25 тепловых пушек, а также дополнительно имеются 300 обогревателей. 
отопление котельные

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