В Бурятии некачественный мазут привёл к инциденту на котельной





Понижение рабочих параметров (температуры и давления) произошло на котельной в посёлке Онохой-2 Заиграевского района Бурятии. Причина инцидента в поступившем на котельную некачественном мазуте, сообщается в группе «Заиграево-инфо».В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии уточнили, что эта котельная отапливает девять многоквартирных домов, в которых проживают 1062 человека, из них 263 ребёнка. Также котельная отапливает школу и детский сад.Над устранением инцидента работает аварийно-ремонтная бригада и работники котельной. Также на место выехала оперативная группа МЧС.Чтобы не заморозить дома, специалисты начали растапливать резервный котёл с помощью шпалы и дров. Вскоре привезли две цистерны (порядка 30 тонн) с нормальным топливом.- Разожгли два котла, основной и резервный, мазутом. Поднимают температуру. Одновременно отправляют две машины мазута в Онохой-2. Проблемы с водой в мазуте остались. Один котел (№3) из-за воды не разгорается. Пытаются котлом №2 поднять давление и температуру, на поселок отопление пока не подали, - сообщил глава посёлка Онохой Владимир Иванов.Из Улан-Удэ в Онохой-2 уже направлены пять газовых тепловых пушек. В резерве имеется ещё 25 тепловых пушек, а также дополнительно имеются 300 обогревателей.