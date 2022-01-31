В Бурятии во второй раз осудили скупщицу омуля

Происшествия, Фото: из архива

У женщины дома и в машине нашли 72 хвоста омуля



52-летняя жительница посёлка Клюевка Кабанского района Бурятии признана виновной по статье Уголовного кодекса «Заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путём».



Ранее, в марте 2021 года, за скупку незаконно добытого байкальского омуля женщину осудили к ограничению свободы. Отбыв наказание, она вновь купила рыбу у браконьера. Сотрудники полиции в автомобиле сельчанки и в её доме обнаружили 72 омуля.



Кабанский районный суд назначил виновной наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.





