Барабинец не смог подкупить полицейских в Иркутской области

Мужчина пытался избежать наказания за распитие спиртного



В поезде сообщением «Нерюнгри-Красноярск» 36-летний житель города Барабинск Новосибирской области распивал алкоголь. Его заметили транспортные полицейские Иркутской области.



Желая избежать наказания, мужчина предложил стражам порядка взятку в размере двух тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело за покушение на мелкое взяточничество. Мужчине грозит до одного года лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

