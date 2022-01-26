Мужчина пытался избежать наказания за распитие спиртного
В поезде сообщением «Нерюнгри-Красноярск» 36-летний житель города Барабинск Новосибирской области распивал алкоголь. Его заметили транспортные полицейские Иркутской области.
Желая избежать наказания, мужчина предложил стражам порядка взятку в размере двух тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело за покушение на мелкое взяточничество. Мужчине грозит до одного года лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Барабинец не смог подкупить полицейских в Иркутской области
Происшествия, Фото:
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