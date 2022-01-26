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Барабинец не смог подкупить полицейских в Иркутской области

Барабинец не смог подкупить полицейских в Иркутской области
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина пытался избежать наказания за распитие спиртного

В поезде сообщением «Нерюнгри-Красноярск» 36-летний житель города Барабинск Новосибирской области распивал алкоголь. Его заметили транспортные полицейские Иркутской области.

Желая избежать наказания, мужчина предложил стражам порядка взятку в размере двух тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело за покушение на мелкое взяточничество. Мужчине грозит до одного года лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. 
взятка

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