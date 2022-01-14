В Улан-Удэ произошёл взрыв на газозаправочной станции

По предварительным данным, пострадали шесть человек
В Улан-Удэ на улице Ботаническая, недалеко от «Мегатитана» произошёл взрыв на газозаправочной станции.
- Я в машине сидел. Такой звук – «Бууум». Думал, машины столкнулись. А там мужчины без одежды выбегают. Всё сгорело на них, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.
Улица Ботаническая перекрыта. На месте работают экстренные службы.
Есть пострадавшие. По предварительной информации, их шесть человек, травмы у них средней степени тяжести.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. В ГУ МЧС по Бурятии подробности обещали представить чуть позже.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. В ГУ МЧС по Бурятии подробности обещали представить чуть позже.