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В Улан-Удэ произошёл взрыв на газозаправочной станции

В Улан-Удэ произошёл взрыв на газозаправочной станции
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
По предварительным данным, пострадали шесть человек 

В Улан-Удэ на улице Ботаническая, недалеко от «Мегатитана» произошёл взрыв на газозаправочной станции.

- Я в машине сидел. Такой звук – «Бууум». Думал, машины столкнулись. А там мужчины без одежды выбегают. Всё сгорело на них, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.

Улица Ботаническая перекрыта. На месте работают экстренные службы.

Есть пострадавшие. По предварительной информации, их шесть человек, травмы у них средней степени тяжести. 

Обстоятельства происшествия устанавливаются. В ГУ МЧС по Бурятии подробности обещали представить чуть позже. 




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