В Улан-Удэ произошёл взрыв на газозаправочной станции

По предварительным данным, пострадали шесть человек





Обстоятельства происшествия устанавливаются. В ГУ МЧС по Бурятии подробности обещали представить чуть позже.







Есть пострадавшие. По предварительной информации, их шесть человек, травмы у них средней степени тяжести.Обстоятельства происшествия устанавливаются. В ГУ МЧС по Бурятии подробности обещали представить чуть позже.

В Улан-Удэ на улице Ботаническая, недалеко от «Мегатитана» произошёл взрыв на газозаправочной станции.- Я в машине сидел. Такой звук – «Бууум». Думал, машины столкнулись. А там мужчины без одежды выбегают. Всё сгорело на них, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.Улица Ботаническая перекрыта. На месте работают экстренные службы.