В Улан-Удэ в сгоревшем доме нашли тело

Смертельный пожар произошёл ночью
14 января около двух часов ночи произошёл пожар в частном доме на улице Медная в Улан-Удэ. Во время тушения пожарные нашли обгоревший труп.
Когда пожарные прибыли на место, дом был охвачен огнём.
- Чуть больше получаса потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать очаг на общей площади 35 кв. м. В ходе тушения при обследовании жилого помещения был обнаружено сильно обгоревшее тело человека, предположительно, хозяина квартиры, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.
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Смертельный пожар произошёл ночью
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