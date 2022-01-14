В Улан-Удэ в сгоревшем доме нашли тело





14 января около двух часов ночи произошёл пожар в частном доме на улице Медная в Улан-Удэ. Во время тушения пожарные нашли обгоревший труп.Когда пожарные прибыли на место, дом был охвачен огнём.- Чуть больше получаса потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать очаг на общей площади 35 кв. м. В ходе тушения при обследовании жилого помещения был обнаружено сильно обгоревшее тело человека, предположительно, хозяина квартиры, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.