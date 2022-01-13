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Сбивший насмерть подростков в Улан-Удэ водитель пытался обжаловать приговор

Сбивший насмерть подростков в Улан-Удэ водитель пытался обжаловать приговор
Происшествия, 
Мужчина, погубивший двух подростков, надеялся выйти из колонии раньше

38-летнему жителю Иркутска, сбившему насмерть в Улан-Удэ двух подростков, оставили приговор без изменения, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Как сообщал «Байкал-Daily», жуткое ДТП произошло в феврале 2021 года улице Революции 1905 года. На «зебре» погибли двое подростков - троюродные брат и сестра, которым было по 16 лет.

Пьяный водитель ехал на огромной скорости, когда подростки начали переходить дорогу по «зебре» на свой зелёный сигнал светофора. Мужчина не остановился, сбил подростков и сбежал, не оказав им помощи. От тяжелейших травм парень и девушка скончались на месте.

Вскоре водителя задержали, им оказался житель Иркутска. На допросе он сказал, что «сшибал кого-то», а скрылся, потому что попросту испугался.


Выяснилось, что «Лексус», на котором он сбил подростков, мужчина угнал у своего родственника.

В отношении иркутянина были возбуждены уголовные дела по статьям «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц» и «Угон». По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина это уголовное дело было поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства в Москве.

В июне 2021 года мужчину приговорили к 15 годам колонии строгого режима и лишили водительских прав на три года.

Однако осуждённый пытался обжаловать приговор, вероятно, надеясь на смягчение наказания. Он дошёл до кассационного суда в городе Кемерово.

12 января 2022 года Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове оставил приговор в части квалификации преступления и наказания без изменений.


ДТП смерть суд

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