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В Улан-Удэ погибшая в ДТП с Cadillac Escalade не имела прав

В Улан-Удэ погибшая в ДТП с Cadillac Escalade не имела прав
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Женщина-водитель Toyota скончалась на месте происшествия

Погибшая в ДТП в Заиграевском районе Бурятии 43-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota Platz не имела водительских прав. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в УГИБДД по республике.

Смертельная автоавария случилась сегодня около 10:40. Столкнулись автомобили Toyota Platz и Cadillac Escalade. Женщина-водитель Toyota от полученных травм скончалась на месте происшествия. Травмы получили ещё два человека.

В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии, в свою очередь, предупреждают о дорожной безопасности во время гололедицы. Осторожными призывают быть и водителей, и пешеходов.

- Отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку. При управлении транспортным средством следует неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения (скоростной режим, дистанцию, сигналы светофора). Помните, что в этот период значительно увеличивается тормозной путь машины, - отметили в ведомстве.
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