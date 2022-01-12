Женщина-водитель Toyota скончалась на месте происшествия
Погибшая в ДТП в Заиграевском районе Бурятии 43-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota Platz не имела водительских прав. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в УГИБДД по республике.
Смертельная автоавария случилась сегодня около 10:40. Столкнулись автомобили Toyota Platz и Cadillac Escalade. Женщина-водитель Toyota от полученных травм скончалась на месте происшествия. Травмы получили ещё два человека.
В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии, в свою очередь, предупреждают о дорожной безопасности во время гололедицы. Осторожными призывают быть и водителей, и пешеходов.
- Отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку. При управлении транспортным средством следует неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения (скоростной режим, дистанцию, сигналы светофора). Помните, что в этот период значительно увеличивается тормозной путь машины, - отметили в ведомстве.
В Улан-Удэ погибшая в ДТП с Cadillac Escalade не имела прав
Происшествия, Фото:
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