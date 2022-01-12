Страшное ДТП произошло в пригородном районе
В Заиграевском районе Бурятии сегодня утром произошло смертельное ДТП.
По предварительным данным, около 10:40 столкнулись автомобили Toyota Platz и Cadillac Escalade.
В результате ДТП 43-летняя женщина-водитель Toyota от полученных травм скончалась на месте происшествия. Травмы получили ещё два участника аварии, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП произошло 5 января в Кабанском районе. Водитель Ssang Yong выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volvo. Водитель Ssang Yong и его супруга скончались на месте, их 10-летняя дочь была госпитализирована. Также в той страшной аварии пострадала семья из Volvo – родители и трое их детей.
В Бурятии в ДТП с Cadillac Escalade погибла женщина
Происшествия, Фото:
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