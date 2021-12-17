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В Бурятии насмерть сбили пешехода

В Бурятии насмерть сбили пешехода
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Смертельный наезд произошёл на неосвещённом участке дороги

Вечером 16 декабря в Иволгинском районе Бурятии погиб пешеход. Его сбил автомобиль «Тойота Филдер», которым управляла 46-летняя женщина.

- Около 6 часов вечера 46-летняя водитель автомобиля «Тойота Филдер», следуя со стороны федеральной дороги «Улан-Удэ – Кяхта» в направлении посёлка Тапхар на 2 км вне пешеходного перехода совершила наезд на пешехода. Он шёл в попутном направлении по краю проезжей части. В результате ДТП 37-летний мужчина от полученных травм скончался на месте аварии, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Мужчина находился на проезжей части на неосвещённом участке дороги вне населённого пункта без светоотражающих элементов.

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 2 декабря в селе Горячинск погиб 33-летний пешеход, которого насмерть сбил пьяный полицейский. Мужчина ценой своей жизни спас двух женщин, оттолкнув их от автомобиля.


ДТП смерть

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