Смертельный наезд произошёл на неосвещённом участке дороги
Вечером 16 декабря в Иволгинском районе Бурятии погиб пешеход. Его сбил автомобиль «Тойота Филдер», которым управляла 46-летняя женщина.
- Около 6 часов вечера 46-летняя водитель автомобиля «Тойота Филдер», следуя со стороны федеральной дороги «Улан-Удэ – Кяхта» в направлении посёлка Тапхар на 2 км вне пешеходного перехода совершила наезд на пешехода. Он шёл в попутном направлении по краю проезжей части. В результате ДТП 37-летний мужчина от полученных травм скончался на месте аварии, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Мужчина находился на проезжей части на неосвещённом участке дороги вне населённого пункта без светоотражающих элементов.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 2 декабря в селе Горячинск погиб 33-летний пешеход, которого насмерть сбил пьяный полицейский. Мужчина ценой своей жизни спас двух женщин, оттолкнув их от автомобиля.
В Бурятии насмерть сбили пешехода
Происшествия, Фото:
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