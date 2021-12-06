Стали известны подробности трагедии, которую устроил пьяный сотрудник полиции
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 2 декабря в селе Горячинск в Бурятии погиб 33-летний пешеход. Его насмерть сбил сотрудник ОМВД по Прибайкальскому району, ехавший на автомобиле «Тойота Спринтер Марино». Полицейский был пьян.
В отношении 33-летнего сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека». В пресс-службе СУ СКР по Бурятии раскрыли подробности трагедии.
По данным следствия, вечером 2 декабря помощник участкового уполномоченного полиции во внеслужебное время ехал домой, управляя своим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На улице он сбил 32-летнего мужчину, шедшего по обочине с двумя местными жительницами. Пешеход, увидев приближавшийся на высокой скорости автомобиль, успел оттолкнуть в сторону своих спутниц, а сам был сбит. От полученных мужчина скончался на месте.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
- Состояние опьянения у водителя установлено в ходе освидетельствования с использованием технических средств. Также у него получены образцы крови и мочи, которые направлены в лабораторию для проведения химических исследований. В ближайшее время на месте происшествия будет проведён следственный эксперимент, после чего назначена автотехническая экспертиза, - уточнили в следственном управлении.
Полицейского уволят
В свою очередь, в МВД по Бурятии проводится служебная проверка.
- По результатам проверки полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Строгую дисциплинарную ответственность понесут его непосредственные руководители, а также начальник районного отдела полиции, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе министерства внутренних дел.
В Бурятии сбитый полицейским мужчина ценой своей жизни спас двух женщин
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Стали известны подробности трагедии, которую устроил пьяный сотрудник полиции
Пожарные и местные жители не допустили уничтожения соседней постройки
Вблизи Северомуйска в беду снова попал автомобилист
В погоню за водителем пустились росгвардейцы
Авиакатастрофа унесла жизни 72 человек
Поджог запечатлела камера наблюдения
Наезд произошёл в понедельник утром
Старшина полиции пытался оказать сбитому мужчине неотложную помощь
Автоавария случилась на Левом берегу
Происшествия, 05.12.2021
Самостоятельно на безлюдной дороге решить проблему он не смог
Происшествия, 05.12.2021
Пытаясь скрыться от ДПС, парень не справился с управлением и врезался в забор
Землетрясение случилось вечером
В результате происшествия погиб проходчик
К счастью, людям удалось спастись
Происшествие случилось в Окинком районе