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В Бурятии сбитый полицейским мужчина ценой своей жизни спас двух женщин

В Бурятии сбитый полицейским мужчина ценой своей жизни спас двух женщин
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Стали известны подробности трагедии, которую устроил пьяный сотрудник полиции

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 2 декабря в селе Горячинск в Бурятии погиб 33-летний пешеход. Его насмерть сбил сотрудник ОМВД по Прибайкальскому району, ехавший на автомобиле «Тойота Спринтер Марино». Полицейский был пьян.

В отношении 33-летнего сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека». В пресс-службе СУ СКР по Бурятии раскрыли подробности трагедии.

По данным следствия, вечером 2 декабря помощник участкового уполномоченного полиции во внеслужебное время ехал домой, управляя своим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На улице он сбил 32-летнего мужчину, шедшего по обочине с двумя местными жительницами. Пешеход, увидев приближавшийся на высокой скорости автомобиль, успел оттолкнуть в сторону своих спутниц, а сам был сбит. От полученных мужчина скончался на месте.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

- Состояние опьянения у водителя установлено в ходе освидетельствования с использованием технических средств. Также у него получены образцы крови и мочи, которые направлены в лабораторию для проведения химических исследований. В ближайшее время на месте происшествия будет проведён следственный эксперимент, после чего назначена автотехническая экспертиза, - уточнили в следственном управлении.

Полицейского уволят

В свою очередь, в МВД по Бурятии проводится служебная проверка.

- По результатам проверки полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Строгую дисциплинарную ответственность понесут его непосредственные руководители, а также начальник районного отдела полиции, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе министерства внутренних дел.
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