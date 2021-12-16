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В Бурятии за год изъяли свыше 11 тонн нефрита

В Бурятии за год изъяли свыше 11 тонн нефрита
Происшествия,  Фото:из архива
В операциях участвовали полицейские, росгвардейцы, бойцы ОМОН и СОБР

В Бурятии с начала года изъяли 11 тонн нефрита. Об этом сообщили в управлении Росгвардии по Бурятии при подведении итогов служебно-боевой деятельности за год.

- При участии бойцов ОМОН и СОБР совместно с правоохранительными органами региона из незаконного оборота изъято более 700 кг байкальского омуля и свыше 11 тонн нефрита на общую сумму более полумиллиарда рублей, - уточнили в Росгвардии по Бурятии.

Также с начала года росгвардейцы задержали более одной тысячи человек, в том числе по подозрению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Кроме того, за нарушение правил оборота оружия у граждан было изъято около 700 единиц огнестрельного оружия и более 4000 боеприпасов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре бурятские таможенники сообщили, что легально за девять месяцев из Бурятии вывезли более 146 тонн нефрита. Общая его стоимость составила почти 7,3 миллиона долларов США. Объёмы экспорта нефрита по сравнению с прошлым годом выросли на 27%.

Летом Сибирская оперативная таможня предотвратила вывоз в Китай около 6,5 тонн нелегально добытого в Бурятии и Забайкальском крае белого нефрита. Ценный нефрит вывозили контрабандой в Китай через Казахстан.

А год назад в Улан-Удэ правоохранительные органы накрыли сеть подпольных игровых клубов, в том числе они работали в самом центре города, на Виадуке. Во время обысков в том числе нашли 4,5 тонны нефрита.


нефрит Росгвардия

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