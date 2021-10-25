В Бурятии за границу пытались вывезти нефрит на 100 млн



За отчётные периоды 9 месяцев со странами Евразийского экономического союза (Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия) торговлю вели 40 предприятий из Бурятии.

Товарооборот со странами ЕАЭС составил более девяти миллионов долларов США. На долю Казахстана приходится 61,2% этого объема. Беларусь - 29,3%, Кыргызстан - 9,4%. Армения - 0,04%. Экспортный оборот со странами ЕАЭС составил 5 миллионов долларов США, импортный - почти 4,5 миллионов долларов США.



Вывозились, в основном, картон крафт-лайнер небелёный (46.34% экспорта), живые животные (42,8% экспорта).



Ввозились изделия из чёрных металлов 73 товарной группы (25,2% импорта), одежда 61 товарной группы (18% импорта), электрические машины и оборудование 85 товарной группы (14% импорта).



Контрафакт на внутреннем рынке



В 2021 году проведено 6 совместных мероприятий с правоохранительными органами, в результате которых изъято 1586 единиц продукции, обладающей признаками контрафактной. Возбуждено пять дел об административных правонарушениях.



- Основная номенклатура контрафактной продукции - это традиционно детские игрушки. Также одежда и обувь, всем известные, на слуху, - отметил Иван Бурлака, первый заместитель начальника таможни.



Сегодня, 25 октября, в Бурятской таможне были подведены итоги деятельности за 9 месяцев 2021 года. За это время через пункты пропуска в регионе было перемещено грузового транспорта: 3408 железнодорожных состава (увеличение на 233 по сравнению с 2020 годом); 17,3 тысячи транспортных средств (увеличение более чем на 3 тысячи); 65 воздушных судов (на 11 больше, чем в прошлом году).- Четыре пункта пропуска у Бурятской таможни. Это железнодорожный пункт пропуска Наушки, многосторонний автомобильный пункт пропуска Кяхта, Улан-Удэнский воздушный пункт пропуска и двухсторонний, сейчас он переводится в ранг многостороннего, грузопассажирский пункт пропуска Монды. По всем направлениям, кроме Монды, который из-за пандемии с прошлого года не функционировал, наблюдается рост. Выросла нагрузка на должностных лиц, и участники внешнеэкономической деятельности стали больше использовать транзитный потенциал наших пунктов пропуска, - отметил начальник Бурятской таможни Игорь Кокорин.За 9 месяцев 2021 года объём экспорта нефрита составил более 146 тонн стоимостью почти 7,3 миллиона долларов США. Этот показатель больше объёмов экспортируемого нефрита по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,8%.Основной торговый партнёр в экспорте нефрита Гонконг. Туда было отправлено 54,12% от общего экспортного оборота.Также за этот период выявлено 3 факта незаконного перемещения нефрита. Изъято более 7 кг стоимостью почти 470 тысяч рублей. Наложено штрафов на 290 тысяч.- В настоящее время проводится работа, в том числе в рамках административного производства, где ещё дело не рассмотрено, виновным юридическое лицо не признано. Предметом административного дела стал нефрит стоимостью свыше 100 миллионов. Для возбуждения уголовного дела должны быть достаточные основания, в том числе и признаки состава преступления. Работа проводится, и по результатам будет дана правовая оценка, - рассказал Александр Мартынов, замначальника Бурятской таможни.Через таможенные посты Бурятской таможни ЖДПП Наушки и МАПП Кяхта осуществлялось убытие круглых лесоматериалов и пиломатериалов в общем объёме 2,3 миллиона куб. м. 280 грузоотправителями.Доля лесоматериалов в общем объёме экспортируемых через таможенные посты товаров в процентном значении составила 38.55%. В прошлом году этот показатель составлял 40.54%.Также за 9 месяцев было возбуждено 3 уголовных дела по фактам контрабанды лесоматериалов, совершённым организованными группами. Общее количество перемещённого леса составило около 500 тысяч куб. м., стоимостью более 5,5 миллионов рублей.- Основная задача - это возмещение ущерба, который нанесён государству. Происходит изъятие, производятся мероприятия, которые осуществляются во взаимодействии с подразделениями ФСБ, прокуратуры, МВД. Есть преступления, в рамках которых исследуются события прошлых лет, там, конечно, нет возможности вернуть лес. Но, тем не менее, лица привлекаются к уголовной ответственности, по решению суда получают реальные сроки, - рассказал Александр Мартынов.