Разбойник даже не стал требовать деньги
Вечером 12 декабря произошло необычное разбойное нападение на продуктовый магазин в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии. Посетитель попросил бутылку спиртного и булку хлеба, а затем вынул из кармана пистолет. Продавец, испугавшись, убежала в подсобку. Когда же мужчина с пистолетом ушёл, сотрудница нажала кнопку тревожной сигнализации.
- На розыск подозреваемого, чьи приметы сообщила работница торговой точки, были ориентированы все наружные службы. По горячим следам злоумышленника на автодороге неподалеку от села Степной Дворец задержали сотрудники ГИБДД. Стоя рядом со своим автомобилем, мужчина пытался остановить проезжающие автомашины, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Задержанный – житель села Степной Дворец; он был пьян. Мужчина признался, что находился в Селенгинске по делам, когда решил ограбить магазин и забрать деньги из кассы. Однако в последнюю минуту передумал и ушёл только с алкоголем и хлебом.
Затем он поехал домой, но был вынужден остановиться, так как в машине закончился бензин.
Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за угон.
Пистолетом, которым он испугал продавщицу, оказалась неработающая ракетница.
Несмотря на все обстоятельства, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
В Бурятии налётчик с пистолетом забрал только бутылку и хлеб
Происшествия, Фото:
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