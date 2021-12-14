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В Бурятии с начала года в ДТП погибли 108 человек

В Бурятии с начала года в ДТП погибли 108 человек
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
С начала года в республике произошло 890 аварий с пострадавшими

За 11 месяцев на дорогах Бурятии зарегистрировано 890 ДТП с пострадавшими. 108 человек погибли, ещё 1168 ранены.

- Большая часть ДТП произошла из-за нарушений ПДД водителями транспортных средств - 776 аварий. Отметим, что в 190 случаях граждане управляли транспортом, находясь в состоянии опьянения, что привело к гибели 41 человека и травмированию 284 участников дорожного движения, - сообщили в пресс-службе МВД Бурятии

С начала года задержаны более 7430 водителей, управлявших авто- и мототранспортом с признаками опьянения.

Пешеходы стали виновниками 107 ДТП. 24 из них погибли, ещё 85 получили травмы различной степени тяжести. При этом в 25 авариях они находились на проезжей части в нетрезвом виде.

Всего же по итогам 11 месяцев зарегистрировано 239 наездов на пешеходов.

Практически в каждом шестом ДТП пострадал несовершеннолетний (всего – 137 аварий с их участием), пятеро детей погибли.

- Одной из причин получения травм юными пассажирами стало пренебрежение детскими удерживающими устройствами и ремнями безопасности. С начала года за нарушения правил перевозки детей к административной ответственности привлечены около 5180 водителей, - сообщили в МВД по Бурятии.

В целом административному наказанию за нарушения в области дорожного движения подвергнуто свыше 556 тысяч водителей. Свыше 412 тысяч постановлений вынесены по штрафам, зафиксированным с помощью камер фиксации нарушений.



ДТП смерть

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