В Бурятии с начала года в ДТП погибли 108 человек

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

С начала года в республике произошло 890 аварий с пострадавшими



За 11 месяцев на дорогах Бурятии зарегистрировано 890 ДТП с пострадавшими. 108 человек погибли, ещё 1168 ранены.



- Большая часть ДТП произошла из-за нарушений ПДД водителями транспортных средств - 776 аварий. Отметим, что в 190 случаях граждане управляли транспортом, находясь в состоянии опьянения, что привело к гибели 41 человека и травмированию 284 участников дорожного движения, - сообщили в пресс-службе МВД Бурятии



С начала года задержаны более 7430 водителей, управлявших авто- и мототранспортом с признаками опьянения.



Пешеходы стали виновниками 107 ДТП. 24 из них погибли, ещё 85 получили травмы различной степени тяжести. При этом в 25 авариях они находились на проезжей части в нетрезвом виде.



Всего же по итогам 11 месяцев зарегистрировано 239 наездов на пешеходов.



Практически в каждом шестом ДТП пострадал несовершеннолетний (всего – 137 аварий с их участием), пятеро детей погибли.



- Одной из причин получения травм юными пассажирами стало пренебрежение детскими удерживающими устройствами и ремнями безопасности. С начала года за нарушения правил перевозки детей к административной ответственности привлечены около 5180 водителей, - сообщили в МВД по Бурятии.



В целом административному наказанию за нарушения в области дорожного движения подвергнуто свыше 556 тысяч водителей. Свыше 412 тысяч постановлений вынесены по штрафам, зафиксированным с помощью камер фиксации нарушений.







