В Бурятии пьяный полицейский насмерть сбил пешехода

Старшина полиции пытался оказать сбитому мужчине неотложную помощь



Вечером 2 декабря в селе Горячинск в Бурятии был насмерть сбит 33-летний мужчина. Пешехода сбил автомобиль «Тойота Спринтер Марино», которым управлял старшина полиции, сотрудник ОМВД по Прибайкальскому району. Отметим, ДТП произошло в условиях плохой видимости (шёл сильный снегопад) и вне зоны пешеходного перехода.



Старшина полиции попытался оказать мужчине неотложную помощь и вызвал бригаду скорой помощи. Он также доложил о происшествии своему руководству.



Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.



В последующем было установлено, что полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения.



По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».



В МВД по Бурятии проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.



- По результатам проверки полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Строгую дисциплинарную ответственность понесут его непосредственные руководители, а также начальник районного отдела полиции, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.

