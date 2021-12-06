Старшина полиции пытался оказать сбитому мужчине неотложную помощь
Вечером 2 декабря в селе Горячинск в Бурятии был насмерть сбит 33-летний мужчина. Пешехода сбил автомобиль «Тойота Спринтер Марино», которым управлял старшина полиции, сотрудник ОМВД по Прибайкальскому району. Отметим, ДТП произошло в условиях плохой видимости (шёл сильный снегопад) и вне зоны пешеходного перехода.
Старшина полиции попытался оказать мужчине неотложную помощь и вызвал бригаду скорой помощи. Он также доложил о происшествии своему руководству.
Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.
В последующем было установлено, что полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».
В МВД по Бурятии проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.
- По результатам проверки полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Строгую дисциплинарную ответственность понесут его непосредственные руководители, а также начальник районного отдела полиции, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии пьяный полицейский насмерть сбил пешехода
Происшествия, Фото:
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