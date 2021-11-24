В Бурятии у браконьера изъяли омулей на 3,5 млн рублей

Ещё одно «омулёвое» дело возбудили в Бурятии. Ущерб от действий браконьера оценивается на сумму около 3,5 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Кабанском районе транспортные полицейские на берегу Байкала задержали 45-летнего местного жителя. Он выловил более 470 штук байкальского омуля, запрещённого сейчас к добыче.
Браконьер ловил омуль сетями (это запрещённое орудие лова). У него изъяли около 300 метров сетей. Также мужчина оборудовал на берегу Байкала специальный гараж с рельсами и лебёдкой для затаскивания лодки.
Общая сумма ущерба, причинённого действиями браконьера, составила около 3,5 миллионов рублей.
За незаконную добычу водных биологических ресурсов с причинением особо крупного ущерба возбуждено уголовное дело.
В последнее время в Бурятии произошла череда задержаний браконьеров с крупными уловами омуля. Как сообщал «Байкал-Daily», у жительницы города Бабушкин изъяли более 1100 штук омуля, а также икру. Женщина уверяла полицейских, что всё это хотела съесть сама, а не отправлять на продажу.
В Северо-Байкальском районе изъяли около 2,5 тонн незаконного выловленного омуля. Рыбу прятали в нескольких схронах, разбросанных под снегом вдоль береговой линии.
В начале ноября у двух жительниц Улан-Удэ нашли дома около тысячи штук нерестового омуля. А в автомобиле, остановленном на федеральном трассе, обнаружили 1126 омулей.
В конце октября в Тарбагатайском районе браконьеры устроили гонки с полицией. Во время погони они выбросили мешком с омулем на обочину.