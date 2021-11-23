У жительницы Бурятии изъяли более тысячи штук омуля и икру

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У 42-летней жительницы города Бабушкин в Бурятии изъяли более 1100 экземпляров незаконно выловленного омуля, а также икру.- Женщина приобрела и хранила в морозильных камерах по месту проживания более 1100 экземпляров незаконно добытой рыбы вида байкальский омуль, а также омулевую икру, расфасованную в пластиковые контейнеры. О том, что байкальский омуль, вылов которого запрещён, добыт незаконно, женщина знала. Однако, несмотря на это, приобрела омуль для личного пользования, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.Ущерб государству в результате незаконной ловли рыбы оценён на сумму более четырёх миллионов рублей.На женщину возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём». Ей избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.