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У жительницы Бурятии изъяли более тысячи штук омуля и икру

У жительницы Бурятии изъяли более тысячи штук омуля и икру
Происшествия, 
Женщина уверяет, что огромные запасы омуля предназначались не на продажу, а для неё одной

У 42-летней жительницы города Бабушкин в Бурятии изъяли более 1100 экземпляров незаконно выловленного омуля, а также икру.

- Женщина приобрела и хранила в морозильных камерах по месту проживания более 1100 экземпляров незаконно добытой рыбы вида байкальский омуль, а также омулевую икру, расфасованную в пластиковые контейнеры. О том, что байкальский омуль, вылов которого запрещён, добыт незаконно, женщина знала. Однако, несмотря на это, приобрела омуль для личного пользования, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.

Ущерб государству в результате незаконной ловли рыбы оценён на сумму более четырёх миллионов рублей.

На женщину возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём». Ей избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.


браконьерство омуль

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